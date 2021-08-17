Офис президента обжаловал решение суда, признавшего незаконным увольнение Тупицкого

Офис президента Украины обжаловал решение Верховного суда, который признал незаконным увольнение главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Указ об этом издал президент Владимир Зеленский.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в ОПУ. Теперь судьба Тупицкого зависит от решения, которое вынесет Большая палата Верховного суда.

В случае, если решение о том, что увольнение Тупицкого – незаконно, у команды президента Украины больше не будет аргументов, чтобы препятствовать восстановлению судьи в должности.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ГБР открыли производство против судей Кассационного административного суда ВС за отмену указа Зеленского об увольнении Тупицкого.