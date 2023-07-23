Офис генпрокурора заявил о причастности Красного Креста Беларуси к депортации украинских детей

Офис генерального прокурора Украины заподозрил Беларусский Красный Крест в причастности к военному преступлению – незаконному вывозу украинских детей из временно оккупированных Россией территорий. Ведомство уже начало досудебное расследование.

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Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил в Twitter генпрокурор Андрей Костин. Он заявил, что Красный Крест Беларуси "грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста".

По словам генерального прокурора Украины, РБ может быть соучастницей России в совершении международного преступления.

В ОГПУ надеются, что МККК рассмотрит ситуацию и примет соответствующие меры.

"Со своей стороны мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", – написал Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее британская газета The Telegraph заявила, что украинских несовершеннолетних из временно оккупированных территорий незаконно депортируют не только в Россию, но и в Беларусь. К военному преступлению может быть причастен лично Лукашенко.

– По предварительным оценкам, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей были доставлены как минимум в четыре лагеря на территории РБ. Ожидается, что к осени этого года их количество достигнет 3000.

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