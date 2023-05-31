Офис генпрокурора объявил подозрение Дмитрию Федотенкову, обвиняемому в причастности к рейдерству 'Укрбуда'

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение украинскому бизнесмену Дмитрию Федотенкову, подозреваемому в организации рейдерства компании "Укрбуд" и хищении средств инвесторов. Вероятно, его ждет международный розыск и экстрадиция в Украину.

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Об этом в своем Facebook рассказал владелец корпорации "Укрбуд" Максим Микитась. С начала полномасштабной войны в Украине Федотенков предположительно находится в австрийской столице Вене.

"Теперь Федотенкова Д.В. ждет международный розыск и "триумфальное" возвращение домой", – убежден Микитась.

Он напомнил, что летом 2022 года Национальная полиция Украины провела обыски у бизнесмена и связанных с ним структур, по результатам которых были обнаружены отчеты по финансированию агрессии РФ. Также, по словам Микитася, в сентябре 2022 года ДБР провело у Федотенкова и его структур обыски по делу рейдерства "Укрбуда", по которым были объявлены подозрения 14 участникам преступной группировки, в том числе бывшему директору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде.

"Благодаря таким кейсам как дело "Укрбуда" – верю, что правоохранительная система Украины живет и будет жить и развиваться. Такими шагами наше государство подтверждает, что накануне обновления нашей страны – каждый инвестор может чувствовать себя защищенным!" – отметил Микитась.

"Еще раз неоднократно напомню – мы не нуждаемся в бюджетных средствах или помощи КГГА для достройки квартир – только просим законным способом вернуть наши – укрбудовские активы – этого более чем достаточно! Далее анонсирую в ближайшее время иск в Королевский суд г. Лондона с предупредительными арестами активов участников процесса. Напомним, 100% "Укрбуда" владел и владеет Лондонская компания Bazert llp. Иск сформирован в КГГА, Киевгорстрое, лиц, которые принимали финансовое участие в рейдерстве Укрбуда и т.д. В Лондонском суде прозвучит множество интересных фамилий с подтвержденными личными протоколами и подписями. Двигаемся дальше", – подытожил владелец корпорации.

Напомним, владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков оказался причастен к финансированию российской агрессии против Украины. Как сообщили в Национальной полиции и исследовали в СМИ еще в июне 2022 года, его компания выводила средства в РФ даже после 24 февраля.