Одного из подозреваемых по делу Гринкевичей отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела львовских бизнесменов Гринкевичей по закупкам одежды для украинской армии. Андрея Колотило отправили под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

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Решение было принято вечером в четверг, 18 января, передает издание Суспільне. Адвокаты подозреваемого в зале суда проинформировали, что будут подавать апелляцию на такое решение.

Защитник Колотило Сергей Пушкарский отметил, что размер залога "слишком велик для статуса участника".

По словам прокурора, 18 января было подано три ходатайства об избрании меры пресечения в отношении трех подозреваемых. В их числе нет ни скандального бизнесмена Игоря Гринкевича, ни его сына Романа. Последнего, как сообщалось ранее, объявили в розыск, поскольку ГБР не смогло его найти. Всего по делу фигурирует пять человек.

Как известно, 17 января правоохранители задержали и сообщили о подозрении Игорю и Роману Гринкевичам и членам преступной организации, нанесшим госбюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Их разоблачили на оборудках с закупками одежды и белья для ВСУ. Как говорится в сообщении, предприниматель заключил договоры с оборонным ведомством на поставку некачественной военной одежды. Компаниями Гринкевича было заключено 23 договора на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

К исполнению заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имевшие надлежащих производственных, складских и других мощностей для производства военной одежды. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.

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