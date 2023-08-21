Один из пострадавших стал инвалидом: ГБР взялось за расследование стрельбы, которую устроил Поворознюк в Кировоградской области

Государственное бюро расследований открыло производство по фактам нанесения ранений скандально известным бизнесменом-аграрием Александром Поворознюком жителям Александрийского района Кировоградской области Юрию Ткачу и Михаилу Никифорову. Один из пострадавших в результате стрельбы стал инвалидом.

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Об этом сообщает издание "Гордон", ссылаясь на Кировоградскую областную прокуратуру. В январе 2023 года житель села Богдановка Ткач рассказал в интервью владельцу издания Дмитрию Гордону, как Поворознюк трижды нанес ему огнестрельные ранения.

В августе Ткач сообщил, что Поворознюк снова стрелял по нему.

В то же время Никифоров в апреле рассказал, как стал инвалидом после того, как Поворознюк стрелял по нему и ранил.

Гордон обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать эти случаи.

18 августа прокуратура Кировоградской области сообщила, что 17 августа в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они нанесли существенный ущерб правам, охраняющим закон, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц).

Досудебное расследование ведет отдел территориального управления ГБР, расположенный в Николаеве.

Напомним, эпатажный президент клуба Премьер-лиги "Ингулец" Александр Поворознюк был включен в базу сайта "Миротворец". Скандальный бизнесмен и футбольный функционер обвиняется в ограблении украинского государства, о чем он сам не раз говорил.

В мае 2021 года Поворознюк отметил, что никогда не грабил украинцев. "Свой капитал я сколотил сам. Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя, я вам скажу честно, что эти руки очень много украли. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он в интервью YouTube каналу Petrove TV.

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