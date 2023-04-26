Обыски НАБУ в Житомирской ОВА инициировал потерявший контракт подрядчик

25 апреля в Житомирской ОВА прошли обыски. Как стало известно OBOZREVATEL, мероприятия проводились в рамках расследования НАБУ об обстоятельствах расторжения Департаментом регионального развития администрации договора на обслуживание дорог области с ЧП "Автомагистраль".

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Примечательно, что Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал это решение правомерным еще в начале апреля текущего года.

Причиной прекращения сотрудничества с подрядчиком стало то, что в первые месяцы полномасштабного вторжения россиян ЧП "Автомагистраль" отказалось выполнять оборонные и восстановительные работы на территории области.

Предприятие не обеспечило ни выполнение поручений военного командования по защите объектов критической инфраструктуры и возведению защитных сооружений, ни ликвидации последствий вражеских обстрелов на дорогах Житомирщины, ни работы по разбору завалов разрушенных зданий.

Следует упомянуть, что в начале марта 2023 по сообщению прокуратуры руководитель компании ЧП "Автомагистраль" Скоростецкий М.А. обвинен в завладении бюджетными средствами в размере 121 млн. грн. именно во время ремонта дорог в Киевской и Житомирской областях. Следователь судья Голосеевского районного суда г. Киева избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 6 млн гривен.

Также, в СМИ сообщали, что во время оккупации Киевской области упомянутый гражданин, возможно, способствовал врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, до полномасштабной войны попытки непорядочных подрядчиков блокировать работу государственных органов через суды и Антимонопольный комитет стали нормальной практикой. К сожалению, это продолжается и сейчас во время полномасштабной войны.