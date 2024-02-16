Обворовали волонтеров на 45 млн грн: в Украине разоблачили мошенников, которые занимались 'поставкой' дронов. Фото

Правоохранители разоблачили группировку, которая обманула украинцев на 45 миллионов гривен. Мошенники украли деньги, которые им скидывали волонтеры и военнослужащие на приобретение БПЛА.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 15 февраля. Злоумышленники предлагали дроны по цене на 20-30% ниже рыночной.

Оплату за товар мошенники просили в полном размере сразу переводить на счета физического лица предпринимателя. После получения средств и истечения определенного промежутка времени подозреваемые сообщали покупателям, что дроны якобы арестовали на границе или говорили о задержках у перевозчиков.

Еще через некоторое время они оправдывались отсутствием оплаченного товара том, что поставщик якобы мошенник.

"Пострадавшими от схемы преимущественно стали волонтеры, военнослужащие и представители общественных и благотворительных организаций, которые хотели закупить квадрокоптеры и передать их в разные подразделения Вооруженных сил Украины. Им причинено более 45 млн грн ущерба", – сказано в сообщении.

Организатору схемы и другому подозреваемому избраны меры пресечения – содержание под стражей, в отношении еще одного подозреваемого решается вопрос об объявлении в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ в Николаеве задержали "на горячем" инженера-конструктора стратегического предприятия Укроборонпрома. Предатель планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

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