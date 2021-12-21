Обвинили в изнасиловании и требовали деньги: в Хмельницком осудили вымогателей

В Хмельницком вынесли приговор двум мужчинам, которые вымогали у потерпевшего 100 тысяч гривен. Осужденные обвиняли его в якобы изнасиловании.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 15 декабря. Одного из фигурантов приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы, второго – к 5 годам и 1 месяцу заключения с конфискацией имущества. С последнего суд взыскать 36 тысяч гривен (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Решение суда в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Установлено, что двое злоумышленников с января по апрель 2021 года терроризировали мужчину, обвиняя его в изнасиловании девушек, с которыми тот познакомился в интернете и ходил на свидания. От жителя Хмельницкого требовали 100 тысяч гривен за молчание.

На суде злоумышленники рассказали, что они являются друзьями. Когда знакомые девушки рассказали им о том, что встречались с мужчиной, те решили шантажировать его выдуманной информацией.

Потерпевший сам обратился к правоохранителям. Мошенников задержали во время передачи им аванса в размере 17 тысяч гривен.

Во время обысков полиция обнаружила у подозреваемых наркотики и психотропные вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Ивано-Франковской области купила фальшивое водительское удостоверение и попыталась зарегистрировать его в приложении Дія. Суд оштрафовал ее на 5 тысяч гривен.