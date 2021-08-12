Обстрел застал врасплох: жена погибшего на Донбассе мирного жителя рассказала о трагедии. Видео

В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб пожилой местный житель 1935 года рождения. Его жена рассказала, что обстрел застал врасплох – они копали в огороде картофель, как вдруг начали падать снаряды.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня". Трагедия произошла в селе Новоселовка-2 Ясиноватского района Донецкой области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы уже начали уходить с огорода. Я стала возле душа, я медленнее иду, а он быстрее шел, и стал как раз возле ванной", – вспоминает жена погибшего.

Один из осколков попал мужчине прямо в голову, он погиб мгновенно. От самого помещения остались лишь развалины.

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Этот двор уже не первый раз попадает под обстрел. В земле до сих пор лежит мина, которая прилетела сюда лет пять назад и не взорвалась.

Всего оккупанты выпустили по селу почти 20 снарядов. Все упали на огороды и дворы мирных жителей. Люди, которых здесь осталось меньше сотни, испуганы. Говорят, к передовой далеко, они не понимают, за что их пытались убить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по факту смерти мужчины было открыто уголовное дело, а информация о ее причинах направлена в миссию ОБСЕ.

В штабе ООС обратили внимание, что неоднократное использование запрещенного оружия со стороны российских формирований направлено на обострение конфликта на Донбассе и уклонение от мирных договоренностей.