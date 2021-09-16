Обнаружили мертвой в подъезде: в Днепре при странных обстоятельствах умерла девушка

В городе Днепр 14 сентября на улице Паникахи в подъезде одного из многоквартирных домов был найден труп молодой девушки. Тело умершей лежало за общедомовым мусоропроводом на площадке между первым и вторым этажами.

Как рассказала Днепровская панорама со ссылкой на собственные источники, труп обнаружили жильцы дома накануне вечером. На место ЧП был вызван наряд полиции.

Правоохранители установили личность умершей. Ей на днях исполнилось 18 лет и она училась на первом курсе Университета таможенного дела и финансов, проживала в доме, в котором умерла.

Камеры видеонаблюдения, которые просмотрели полицейские, показали, что девушка сама зашла в подъезд. При этом она сильно шаталась. Далее она самостоятельно поднялась на межэтажный пролет и свернула в сторону мусоропровода, где позже ее нашли жильцы дома.

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В полиции уточнили, что следов насильственной смерти на теле студентки нет. На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

"Возможно, студентке стало плохо, что и могло привести к гибели", - допустили источники издания.

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