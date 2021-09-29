Обещал забрать в США и 2 млн долларов: украинка перечислила мошеннику почти 200 тыс. грн

В Умани 37-летняя женщина стала жертвой преступной мошеннической схемы и "рассталась" с крупной суммой денег, будучи введенной в заблуждение. Аферистом оказался ее несостоявшийся жених, с которым она познакомилась на сайте знакомств.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Черкасской области. Мужчина представился уманчанке гражданином Украины, который живет и работает в США.

"В ходе общения у них завязался роман и он активно обещал забрать женщину в Штаты для заключения брака и дальнейшей семейной жизни. Однако прежде попросил забрать его пенсию, заработанную за два года службы и сохранить до его приезда", – указали правоохранители.

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Поскольку пенсия якобы должна была прийти в Украину почтовым переводом, ей необходимо было выплатить 185 992 гривен, чтобы оплатить эту услугу. Взамен на обещанные 2 млн долларов украинка посчитала это вполне приемлемой тратой, которую можно будет сразу окупить.

Интересно, что деньги она перечисляла на номер украинской банковской карты, но это никак ее не насторожило. Лишь когда у "жениха" из интернета возникли какие-то сложности с оформлением пересечения границы и он попросил у нее еще 100 тысяч грн, уманчанка поняла, что ее обманули.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как пострадавшая написала заявление. При этом правоохранители призывают граждан Украины, а особенно женщин, не доверять незнакомцам из сети, а также не начинать любовные отношения с крупных денежных вложений и "займов".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине начала работать крупная мошенническая схема по предоставлению фальшивых COVID-сертификатов. Хуже всего, что нередко в ней замешаны и сами врачи. Как не оказаться одной из случайных жертв преступников, читайте в материале.