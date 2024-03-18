'Об этом нельзя молчать': украинка пожаловалась на нападение таксиста в Польше

Украинка рассказала, как на вокзале Варшавы столкнулась с агрессией со стороны таксиста. Он требовал от девушки заплатить за два километра пути 300 злотых (около 3 тыс. грн), хотя ранее назвал цену в 20 злотых, а когда она запротестовала, стал кричать, оскорбительно высказываться в адрес украинцев и не выпускал из машины.

Своей историей пострадавшая украинка по имени Кристина Петрочук поделилась в Instagram. "Об этом нельзя молчать! Сотни украинок приезжают в Варшаву каждый день и им нужно быть очень осмотрительными здесь!" – написала она.

Кристина рассказала, что недавно прибыла на центральный вокзал Варшавы с двумя тяжелыми чемоданами и рюкзаком. Она хотела вызвать Uber, чтобы добраться до гостиницы, расположенной в пяти минутах езды от вокзала, однако, выйдя на улицу, увидела таксистов, которые зазывали к себе.

"И подумала, что мне сложно будет сейчас с чемоданами искать Uber, который стоил на тот момент 20 злотых. И села в один из них, моя поездка должна была занять не больше пяти минут (спойлер, не делайте так никогда!). Я спросила цену и можно ли картой рассчитаться, он ответил мне по польски: "дваджеща злотых". Думаю, как раз, как Uber. Водил он очень опасно и его первый вопрос ко мне: "Ты украинка? Из Киева?" – рассказала Кристина.

По ее словам, когда такси доехало до двери отеля, водитель потребовал 300 злотых за два километра пути.

"Я отвечаю: "То есть, зачем вы меня обманываете, моя дорога из Украины столько не стоила, как эти два километра?". После этого он начинает агрессировать и кричать на меня, обзывать кур*ой и разными польскими матами… Я сказала, что вызову полицию, потому что он не имеет права так себя со мной вести и обманывать людей! Но вдруг, я понимаю, что не могу открыть дверь, я закрыта в машине! А мои чемоданы в его багажнике", – вспоминает девушка.

Далее она стала изо всех сил стучать в окно и просить о помощи прохожих, однако люди видели и не реагировали, говорит Кристина. Тогда таксист стал отъезжать от отеля со словами: "Хочешь полицию? Сейчас тебе будет полиция!".

"У меня начинают идти слезы, я сильно стучу в окно, кричу и прошу его выпустить меня. На это он еще больше на меня кричит, обзывает и замахивается руками, грозится ударить, если не замолчу и делает громче музыку, чтобы меня не слышали прохожие …Я начала, его умолять выпустить меня, сказала, что заплачу, сколько скажет. Двое парней все же увидели, что я бьюсь в стекло, они единственные, кто подошли, но он быстро дал на газ. На мое "заплачу" он уже не соглашался, говорил, давай евро и все, что у тебя есть. Я отвечала, что у меня почти нет кэша с собой (и это правда)", – рассказала девушка.

Далее, по словам Кристины, таксист сделал большой круг, ругаясь и сказав: "Помогают этим, кур*а, украинцам", и "выбросил" ее с чемоданами возле гостиницы.

Девушка также поделилась похожими историями, которые рассказали другие украинки.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Евростата, в Польше статус временной защиты на сегодняшний день имеют около 950 тыс. украинцев. Больше всего украинских беженцев в Германии – 1,27 млн человек. В целом в ЕС от войны уехали 4,3 млн украинцев.

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