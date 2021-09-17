Дети нюхают газ и аэрозоли ради лайков в соцсетях: как и почему Украину накрыло смертельное "развлечение"

В Украине появилось новое опасное увлечение среди подростков – сниффинг. Теперь дети ради лайков в социальных сетях вдыхают опасный для здоровья газ для зажигалок и нюхают освежители воздуха. В Днепре уже был зафиксирован первый смертельный случай от такой "забавы".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Президент Всеукраинского союза парамедиков, врач скорой помощи Ярослав Вус рассказал, что в Першотравенске на Днепропетровщине 15-летний парень вдохнул газ из баллончика для заправки зажигалок и тут же скончался. Он сделал этого ради того, чтобы поразить своих друзей.

"Эта "мода" к нам только пришла. В последнее время среди подростков было популярно глотать подушечки с жидкостью для посудомоечных машин, до этого они глотали но-шпу. А вот теперь нюхают газ. Все это они делают ради видео в Tik-Tok", – говорит OBOZREVATEL парамедик.

Видео дня

Вус отмечает, что на самом деле никакого кайфа от газа люди не получают: "Происходит спазм, наступает гипоксия и затуманивается сознание. Все это может привести к смерти".

Особо популярным сниффинг сейчас является в оккупированном Крыму, где тоже были зафиксированы смертельные случаи. Там еще в апреле двое подростков пили энергетики и дышали газом для зажигалок – вскоре одному из них стало плохо, а прибывшие на место врачи уже ничем не смогли помочь.

В начале сентября в России два мальчика 10 и 11 лет тоже надышались газом для зажигалок и попали в больницу, но их удалось спасти.

Подобным опасным увлечением уже несколько лет страдают подростки в других странах. Так, в феврале прошлого года в Австралии скончался 16-летний парень, который во время вечеринки у друзей вдохнул газ из баллона для барбекю. Медики не смогли его спасти.

Отец парня обратился ко всем родителям подростков с призывом объяснить своим детям, что подобное развлечение смертельно опасно. Он рассказал, что общался с друзьями своего сына и выяснил, что большинство из них в возрасте 16-21 года хотя бы раз в жизни пробовали вдыхать газ, либо находились в компании, где таким образом развлекались.

Подростки вдыхают этот газ ради "кайфа": он их опьяняет и вводит на некоторое время в экстаз. Хотя сами врачи говорят, что это не совсем так. "Основными составляющими газа для зажигалок являются бутан и изобутан. Когда эта смесь попадает в легкие человека, то она замещает собой кислород. В результате у человека наступает гипоксия – нехватка кислорода. Подростки испытывают эйфорию, у них происходит изменение сознания", – поясняет врач-токсиколог Андрей Савченко.

Он отмечает, что даже небольшое количество такого газа может привести к смерти, а постоянное вдыхание небольших доз разрушает мозг. "Человек испытывает кислородное голодание, это ослабляет его умственные способности, память, способность концентрироваться и приводит к деградации личности", – говорит врач.

"Раньше увлекались клеем, ацетоном, теперь газом. Мне дочь рассказывала, что у них одноклассники увлекаются такими вещами. Только теперь еще снимают видео для Tik-Tok и собирают лайки", – говорит мама 8-классницы из Киева.

Действительно, газ для заправки зажигалок – не единственное вещество, которое нюхают подростки. В ход идут также освежители воздуха, краски, которые распыляют в виде аэрозоли, средства для снятия лака.

"Молодые люди вдыхают вредные аэрозоли. У некоторых это вызывает галлюцинации. Мои подопечные рассказывали, что видели инопланетян, фей. Однако в подобном состоянии человек способен и на преступление. Или может стать жертвой преступления", – говорит психолог Виктор Леоненко.

К сожалению, для некоторых подростков подобные развлечения заканчиваются смертью.

Также психолог советует родителям обращать внимание на состояние своих детей, ведь выявить опасное увлечение сложно. Газ не оставляет запаха или каких-то следов. Признаком токсикомании может быть само наличие у детей зажигалок и баллончиков с газом для их заправки.

Но если ребенок вялый, или напротив, сильно возбужден, его тошнит или мучает жажда, то нужно как можно быстрее показать его врачу.