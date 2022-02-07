Нырнул в прорубь вниз головой на глазах у друга: подробности трагедии на Днепропетровщине

На Днепропетровщине произошла трагедия – 38-летний мужчина нырнул в прорубь с ледяной водой и утонул. Рядом находился его друг, который должен был снимать прыжок на видео. При этом тело погибшего искали очень долго.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В маленьком селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области сейчас только и разговоров о трагическом происшествии на реке Сухой Чертомлык.

В субботу, 5 февраля, 38-летний местный житель Александр Бондаренко вместе со знакомым отправились на реку и недалеко от берега сделали прорубь. Александр решил прыгнуть в ледяную воду, а друг должен был снимать все на видео.

Видео дня

Правда, как рассказывают односельчане, почему-то мужчина в совсем небольшое отверстие во льду прыгнул вниз головой. "Как можно было додуматься нырять зимой в ледяную воду вниз головой. Естественно, он ушел куда-то под лед и выбраться уже не смог. Пока друг бегал, звал на помощь, его уже и отнесло в сторону", – рассказывает жительница села Елена.

Прибывшие спасатели Александра не обнаружили, поэтому вызвали водолазов. Однако поиски мужчины затянулись. На улице стемнело и спасательные работы продолжили только на следующий день.

"Водолаз его нашел где-то в 15-20 метрах от берега, наверное, течением его утащило. Бедные его родители, все это время они переживали за него", – рассказывает женщина.

Односельчане рассказывают, что у погибшего ранее были проблемы с правоохранителями. Говорят, что у мужчины были разные конфликты и на него не раз жаловались местному участковому, писали заявления.

"Был такой случай: Александр подъехал на машине, вышел и ударил 20-летнего местного парня ножом. Ни каких поводов для этого не было", – рассказывает одна из местных жительниц.

Семья Александра переехала в Капуловку несколько лет назад. Его родителей характеризуют как спокойных людей, мама работала уборщицей в сельсовете, а отец уже на пенсии.

В полиции Днепропетровской области OBOZREVATEL сообщили, что гибель мужчины на реке квалифицируют как несчастный случай.

В Минздраве Украины напоминают, как правильно окунаться в ледяную воду:

тщательно выбирайте место для погружения, это должно быть специально оборудованное место с проверенным дном;