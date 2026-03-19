Новые подробности похищения и жестокого убийства украинца Комарова на Бали: впервые названы вероятные мотивы

28-летний Игорь Комаров, убитый на острове Бали в Индонезии в конце февраля, на самом деле мог не быть основной целью похитителей. По данным СМИ, преступники должны были захватить Ермака Петровского, но ему якобы удалось убежать от нападавших.

Об этом написало ТСН.ua со ссылкой на источник в одном из правоохранительных подразделений. "На 90% есть уверенность в том, что была ошибка в объекте", – сказал собеседник, под "объектом" имея в виду похищенного украинца.

Напомним: Комаров и Петровский, по неофициальным данным, связаны с деятельностью так называемых офисов в Днепре. Оба, вероятно, являются сыновьями криминальных авторитетов: Игорь Комаров – сыном Сергея Комарова по прозвищу "Комар" из Краматорска; Ермак Петровский – сыном Александра Петровского.

Игорь и Ермак катались на скутерах в районе поселка Джимбаран, когда на них напали шестеро. Как именно Петровскому удалось спастись, достоверно неизвестно. Медиа пишут, что парень якобы отбился и убежал.

О чем узнали журналисты

Неназванный источник сообщил, что главным мотивом похищения "было даже не получение выкупа, а запугивание и сведение счетов". Чтобы найти свою жертву, все шестеро нападавших специально прилетели на Бали.

Комарова схватили, куда-то отвезли и начали издеваться: отрезать пальцы, присылать родственникам фото. "Есть предположение, что на самом деле они охотились на Петровского, но в какой-то момент перепутали жертв... На 90% есть уверенность в том, что была ошибка в объекте", – предположил собеседник. По его информации, Петровский спрятался в безопасном месте и дал полицейским показания.

"Почему издевались над Комаровым, хотя понимали, что ошиблись? Они не собирались оставлять его живым. Не исключается, что нападавшие могли требовать деньги от блогера, которая является девушкой Комарова. Она из очень богатой еврейской семьи.

По нашему мнению, главной целью похищения было даже не получение выкупа, а запугивание и сведение счетов с семьей Петровского. Это так выглядит со стороны. Это чистой воды криминальные разборки", – заявил источник.

Отметим, что Интерпол разыскивает пятерых подозреваемых, среди которых 29-летний гражданин РФ Николай Петрик, 27-летний гражданин Казахстана Владислав Аханов, а также трое украинцев: 34-летний Денис Галушко, 28-летний Роман Мельник и 42-летний Василий Немеш.

О нападавших-украинцах правоохранители говорят, что они выехали из Украины несколько лет назад. Как выяснил ТСН.ua, в случае задержания подозреваемые будут переданы правоохранительным органам Индонезии.

"У полиции Индонезии есть убедительные доказательства того, что все шесть мужчин принимали активное участие в похищении. Ранее они не были знакомы с Комаровым и Петровским. Очевидно, был заказ на похищение. Скорее всего, заказ был на похищение Ермака Петровского", – утверждает источник.

Также, по его словам, жертвы преступления могли познакомиться на Бали с гидом-россиянином. "Кстати, достаточно сомнительная личность", – сказал собеседник относительно последнего.

Что известно об убийстве украинца Комарова на Бали

О похищении в Индонезии двух жителей Днепра стало известно в конце февраля 2026 года.

Затем в сети появились видео, на которых мужчина, похожий на Комарова, с явными следами избиения, признавался в причастности к деятельности днепровских мошеннических колл-центров. Это он назвал причиной своего похищения и попросил выплатить за него 10 миллионов долларов.

Кроме этого, мужчина озвучил ряд имен и фамилий, которые якобы за деньги "крышуют" колл-центры (среди них известный днепровский бизнесмен, топ-чиновники, правоохранители и т.д.).

26 февраля на одном из пляжей Бали нашли фрагменты человеческого тела. После экспертизы полиция Индонезии заявила, что останки принадлежат днепрянину Игорю Комарову.

Как писал OBOZ.UA:

– На Бали Игорь Комаров отдыхал вместе со своей девушкой, блогершей Евой Мишаловой. Она активно ведет соцсети, рассказывая о гламурной жизни, путешествиях и еврейских традициях своей семьи.

– 8 марта Ева Мишалова показала букет тюльпанов, который, по ее словам, получила от любимого на праздник. На многочисленные вопросы интернет-пользователей о том, как это возможно, блогерша не ответила.

