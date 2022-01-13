1. Южный окружной военный "суд" в Ростове-на-Дону продлил на 3 месяца арест политзаключенным четвертого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрану Хайрединову, Алиму Суфьянову и Александру Сизикову (инвалид по зрению, незрячий)

2. В декабре Крымская правозащитная группа зафиксировала 6 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК оккупантов (Уклонение от службы в вооруженных силах рф) и 2 новых приговора, вынесенных по этой статье

3. Городская прокуратура Праги направила в суд дело задержанного в столице Чехии гражданина россии Александра Франчетти, которого украинские власти обвиняют в участии в созданных россией в Украине незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер"

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4. В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего Золотых Валерия, которого осенью 2021 года правоохранители автономии обнаружили и задержали в Херсонской области. Предатель помогал оккупантам захватывать аэропорт в Симферополе и сопутствующую инфраструктуру, но оказался настолько туп, что отправился на материк по, конечно же, бережно хранимому украинскому паспорту

5. СБУ проводит досудебное расследование по факту работы в оккупированном россией Крыму завода компании UBC Group и поставки оборудования на оккупированные россией территории Донецкой и Луганской областей

6. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон и его союзники "ясно дали понять россии", что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму неприемлемо: "Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность россии. Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, включая применение скоординированных санкций. Великобритания и наши союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы противодействуем угрожающему поведению Кремля"

7. Снова "техническая ошибка"? На официальном сайте испанской футбольной Ла Лиги оккупированный Крым отмечен территорией россии. В частности, это видно в разделе трансляторов чемпионата. Карта Украины изображена без оккупированного полуострова

8. Винзавод "Массандра" — уникальные подвалы. 4000 работников. 12 заводов. Тысячи гектаров бесценной земли (вся земля от Ливадии до Судака). Адский труд нескольких поколений. Коллекция редчайших вин (1 000 000 бутылок) Продана оккупантами в 2020 году в частные (!!!) руки по цене пустых бутылок на заднем дворе завода

9. Российские следователи завели уголовное дело на Севморпорт за неуплату налогов. Забыли добавить, что из-за оккупации некогда прибыльное предприятие теперь почти банкрот, и налоги ему платить просто нечем

10. Паблик крымский. Прям самая суть медицины говени. Ну, вы поняли: "Это если враг нападет, то врага некому будет лечить"

11. Как полетали? Скрепные полеты с горы Климентьева — фсе, закончились. И нескрепные тоже. Ватоголовый любитель совка воет: "Самая известная среди пилотов-парапланеристов у нас, да и во всем мире, крымская база Гора Клементьева, где обучались полетам Королев, Антонов, Илюшин и многие другие, снова под угрозой ликвидации. Спортсменам предписано добровольно снести все ангары и здания, построенные более 30 лет назад. Этим не надо, чтобы люди летали, они должны сидеть дома и смотреть их зомбирующий телевизор. Летом пилоты даже не имели возможности завозить оборудование к местам старта: проезд и проход по территории парка возможен только по заранее согласованным экологическим маршрутам. Такой маршрут на данный момент существует только один. К остальным шести стартам нет ни проезда, ни прохода. Пилотов, что даже уму не подвластно, начали штрафовать. Директор парапланерного клуба "Бриз" Сергей Жукарин говорит, что власти, похоже, настроены базу снести и туманно обещают постройку новой". Ватник добавил, что, цитата, "в начале 2000-ых украинские чиновники чуть гору не отдали под жилую застройку, тогда мы сумели ее отстоять, но эти современные не жалеют ни людей, ни деревьев, ни природу"

12. Ватоголовый НОДовец в Севастополе Андрей Федотов опубликовал свое фото с плакатом: "НАТО и США! ВОН из СССР!". Санитаров сюда! Бурятских, чукотских — любых!

P.S. Прикольно. Из прекрасного Питера ватоголовое создание приперлось в Крым, женилось тут, чтобы осесть… Все бы хорошо, но вот крымчане мешают ему жить: "Нужно было вообще в Крыму за 8 лет ничего не делать. Привыкли как есть, и не ныли. Питер с 2000 года 13 лет делался, пока все до ума довели. А вы все ноете. За*бали. Остался украинский менталитет. Мы терпилы и нас все щимят. Еще не умерла Украина. Как в гимне". Понаеху ответили: "Проведи опрос у нас в Крыму, когда было лучше. И ты сильно удивишься. Терпила путинский". Понаех ответил: "У меня жена с Симферополя. Я верю ей и вижу, что делается. А ты можешь под шконку к Навальному лечь рядом". Ну, вы понимаете, насколько рашисты далеки от понимания крымчан, если нам своего Навального тычут. Не прижился Крым в "русском мире"