1. Операцию ОДКБ по зачистке протестующих жителей Казахстана возглавил российский генерал Андрей Сердюков, командовавший оккупацией Крыма

2. Оккупировавшую Крым 45-ую бригаду ВДВ рашисты отправили на зачистку в Казахстан. Эта же бригада участвовала ранее в военной спецоперации по захвату Крыма, в боевых действиях на Донбассе, а также в оккупации части территории Грузии и уничтожении жителей Чечни в двух войнах. Тварье! Отмечу, что до прибытия российских войск в Казахстан армия страны переходила на сторону народа. А когда вторглись рашисты, то начались жестокие расправы и массовые убийства!

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3. Я что-то пропустил? Где? Где, я спрашиваю, вопли и сопли российских пропагандонов о расстрелах мирных граждан на улицах? Такого пздца не было даже на Донбассе. Просто ходить по городу и стрелять во всё, что движется… Я такого не помню ни в одной стране мира!

4. Новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что полностью поддерживает позицию ЕС и НАТО относительно территориальной целостности Украины и оккупации Крыма россией: “Это оккупация. Для меня в этом нет никаких сомнений. Мы полностью поддерживаем европейскую позицию, не отклоняясь от нее”

5. Форосский парк. Настоящий труп — убито говенью. Оценка возраста срубленного тиса ботаником: “В природных сообществах 300-350 лет по методике Плугатарь, 2011. В парке он был посажён в первый период создания”

6. Нонешний “новый Херсонес” неотличим от зоны строгого режима! Там МО рф строить изволять шось сакральне

7. Симеиз. Тут будет новый, прекрасный забор! А можжевельники ваши снесут-вырубят! А то в НАТО прячется!

8. Лапти в любом возрасте к чужому очень охочи: “Мои свекровь со свекром (84 и 85 лет) после переезда в Крым с Сибири в 2014 году тоже потеряли ветеранскую выплату. Сказали в собесе — не положено”

9. Коренные и исконные: “Здравствуйте, вопрос к нашим органам власти. Скажите, пожалуйста, вопрос такого характера: мои родственники с Севера приезжают к нам раз в 2 года, так как им субсидируют проезд. Почему хоть раз в 5 лет нам не дают таких привилегий? Нашей семье из 4 человек дорога в обе стороны будет стоить около 200 тысяч. Это неподъёмная сумма. Что должны сделать крымчане для госбюджета, чтобы иметь эту льготу? Хотелось бы получить ответ от компетентных представителей власти”

10. Российская деревня — это покошенные заборы, заброшенные огороды, спившее население — что мужики, что бабы. Все неопределённого возраста! Вот они и лезут в наш украинский Крым и Донбасс. А теперь рванут в Казахстан! Засрали свою территорию — засрут везде! Russisches Schwein!

11. Життя поруч з понаєхами навіть вату в Криму примушує цінувати те, що ВІДРІЗНЯЄ нас від цих тварин ординських. Мову у першу чергу

12. Последние жители Чуфут- Кале — братья Яков и Иосиф Пигиты. Жили в пещере, имели коров, молоко. После грабежа караимская община предложила им переехать в дом смотрителя. Согласились неохотно. Всю жизнь на вопрос, как дела, они отвечали: “Берекет кобада эди” (в пещере было благоденствие)

13. Невероятный вид на горы в Ялте. На заднем плане — водопад Учан- Су

P.S. Завершу выпуск комментарием крымчанина относительно вторжения россии в Казахстан (видео) для подавления и зачистки протестующих: “Ну, теперь стала ясна разница между НАТО и ОДКБ: НАТО — это оборонительный союз, а ОДКБ — карательный орган престарелых, постсовковых диктаторов”.