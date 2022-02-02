1. Крымчанин? Неравнодушен? Не предатель? Террорист ЖЕ! Заир Смедля описал наши будни:

“КОГО И ПОЧЕМУ ЗАПИСЫВАЮТ В ТЕРРОРИСТЫ И ДИВЕРСАНТЫ?! С конца 2014 года в Крыму началась первая волна арестов крымских татар. К этому времени российские власти запретили въезд на родину лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову. На крымскотатарские СМИ оказывалось давление, а позже некоторым из них запретили работать в Крыму, и в этих условиях нужно было говорить правду об истинном состоянии дел с соблюдением прав и свобод в Крыму. Тогда эту функцию и взяли на себя профессиональный журналист и общественный деятель Нариман Джелял и Ильми Умеров. Они стали посещать семьи политзаключенных, вести репортажи с судебных заседаний и с мест проведения обысков и арестов, иногда к ним подключался и я. К тому времени, уже помимо арестов пятерых крымских татар по так званому "делу 3 мая", был арестован Ахтем Чийгоз по "делу 26 февраля" и группа жителей севастопольского региона по "делу Хизб ут Тахрир". Со временем к освещению событий подключились еще ряд крымских татар, в числе которых и журналисты Нариман Мемедеминов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров и другие. Все они также делали репортажи с мест проведения обысков, из зала суда и записывали комментарии адвокатов возле зданий суда. В разное время все вышеперечисленные мною люди были подвергнуты арестам и судебным преследованиям, некоторые уже отбыли неположенное им наказание, а некоторые находятся в тюремных застенках. Также там оказались и те, кто выступал на судебных заседаниях в качестве защитника. Административным арестам подвергались адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, а в отношении юриста Ризы Изетова возбужденно уголовное дело. Также в числе арестованных находятся и те, кто приходил на судебные процессы, передавал передачи арестованным, оказывал поддержку семьям политзаключенных. Одним из инициаторов создания проекта "Бизим балалар" по оказанию помощи детям политзаключенных, похищенных и погибших был Нариман Джелял, который теперь сам находится в тюремных застенках, а четверо детей которого также нуждаются в нашей поддержке. Без малого восемь лет в Крыму преследуются крымские татары, происходит произвол чиновников и силовиков, а суды становятся соучастниками этих преступлений, придавая вид законности всем этим репрессиям. До сих пор не найдены и не наказаны инициаторы и исполнители похищений и убийств. Вместо этого происходит только увеличение количества пыток и их изощренность — с целью оговорить себя или дать в отношении других наших соотечественников лживые показания, удобные следователям. Прокуроры запрашивают длительные сроки арестов для людей, чья вина не доказана, а суды практически беспрекословно выполняют то, что просит обвинение. Цель всех этих репрессий и акций устрашения кроется лишь в одном: заставить согласиться с положением бесправных рабов и молча наблюдать за тем, как уничтожается наш народ, наша религия, история и культура. Скажу однозначно — не получится! Ин ша Аллах, каждому воздастся по деяниям их, пусть делающему добро оно вернется многократно. Аллах скор в расчете! P.S. Приношу свои извинения за то, что в моей маленькой заметке не указал многих имен и фамилий, а их уже сотни”

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2. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт против крымской “судьи” Ларисы Лихачевой, которая изменила присяге, предала Украину и прогнулась под оккупантов. Лихачева, кроме прочего, выдворила из Крыма минимум 33-х граждан Украины

3. Городской суд Праги на 10 февраля назначил заседание по делу участника оккупации Крыма Александра Франчетти. Суд рассмотрит вопрос его экстрадиции в Украину

4. На юге Украины проведен плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ, который осуществлялся во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил ВСУ. Участники мероприятия проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельного, берегового и воздушного компонентов

5. Народные депутаты Украины создали Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации россией Автономной Республики Крым

6. На трассе смерти “Таврида” столкнулись сразу 15 автомобилей из-за того, что оккупанты не посыпали обледеневшую дорогу. А танки и так пройдут

7. Ты гляди, как за старье свое трясутся! А где им жить-то, Асвабадителям? Если не сносить ваши дома, то и строить 100-этажки негде! Неблагодарные: “Возможно, завтра мы все проснемся, а Ялта уже не будет Ялтой, потому что с лица земли завсегда исчезнет усадьба Меллер-Закомельских на улице Чехова, 26. Ведь людям, которые исповедуют лишь одну религию — деньги — плевать на наше культурно-историческое наследие”

8. За 31 января в оккупированном россией Крыму выявили 1143 новых случая заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались. Общее число заболевших за весь период пандемии — 191 851 человек, умерло — 6711 человек

9. Вы не поверите, но “крымская вакцина от коронавируса”, которой кичились ватоголовые наноученые Крыма и оккупанты, и с помощью которой грозились спасти весь мир, “не получит финансирования для дальнейших испытаний и производства”. Наши крымчане с сарказмом комментируют: “Рухнула мировая надежда”, “Ишь чего удумали! Откусить кусок от доходов у торговцев Спутником! Да как же ж можно!”

P.S. Завершу выпуск мнением крымчанина: “На россии, как и в СССР, все — вранье: выдуманная статистика, выдуманные достижения, выдуманные “Цирконы”! Россия — страна нищих, запуганных, спившихся бездельников, которые не знают другой жизни!”.