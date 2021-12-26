Сьогодні у випуску новин наш кримчанин зробить невелику, але дуже показову екскурсію в історію Криму, яка проведе паралелі між подіями років, що давно минули, і сьогоденням:

“Русня завтра може поперти війною. В Криму, не ховаючись, катують людей. Інколи здається, що Імперія Зла переможе. Проте, я вам скажу, що ці авторитарні режими історично завжди пасуть задніх. Було в стародавньому Криму два поліси-держави: Херсонес і Пантікапей. Перший обрав шлях демократії. Другий став царством. Ця історія про те, чий вибір в кінці виявився вірним. Пантікапей був заснований у 6 ст. до н.е. Напочатку це було звичайне грецьке вільне місто. Вони туди-сюди сіяли пшеницю, робили вино, торгували. Але дуже швидко комусь дуже розумному спало на думку, що можна нічого не робити, а лохі самі тебе забезпечать. А ще тут з’явилася військова загроза у вигляді +100500 варварів, і грецькі міста на Керченьскому півострові почали гуртуватись. Так з’явилася династія Спартокідів і Боспорське царство у 5 ст. до н.е. Починалося Боспорське царство (БЦ) невинності: хто хотів, той підкорився царю. Проте те, що не всі на Боспорі зрозуміли то велике благо, не влаштовувало боспорян. Почалася війна. Дуже швидко БЦ підкорило майже весь Керченьский півострів і Тамань. Десь то було визволення від людожерів: Фанагорія була відвойована від Персів. А десь БЦ само було людожером: завоювання демократичного Німфея, члена Першого Афінського морського союзу (античне НАТО). І от на дворі 5 ст. до н.е. БЦ повзе на захід і починає точити зуби на демократичний поліс Феодосію. А на іншому кінці Криму засновується Херсонес. Херсонес теж стає державою на кілька міст. Проте усі вони вільні: хочеш робити на своїй землі? Тоді от тобі ділянка, і одна умова: якщо буде шухєр, то йди до війська. Такий устрій держави дозволив Херсонесу розширитися на весь Західний Крим, заснувати кілька великих міст. А на сході Криму у цей час, у 4 ст. до н.е., відбувався “празднік авторітарной жизні”. Босфор віджав Феодосію і почав будувати +100500 ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ. То були рови і вади на десятки кілометрів, що перетинали Крим с півночі на південь. У 3 ст. до н.е. весь цей капєц попер на захід — в Херсонес і його міста. Проте тут почалися труднощі. Десь в середини 3 ст. до н.е. херсонесіти і боспорянє входять в кризу. На Боспорі гинуть усі системи контролю кордонів, навертається Феодосія та майже все сільське життя царства. Херсонес переживає цю кризу не легше. Занепадає майже уся держава: її громадяни кидають усе в Керкенітиді (Гезлев), Калос-Ліменє (Чорноморське) і ховаються за стінами Херсонесу. Доречі, ті стіни вони на швидкоруч ремонтують надгоробками з міського цвинтаря. Але як тільки треш трохи відпускає, Крим і Боспорянє із Херсонесом приходять до тями в кінці 2 ст. до н.е. БЦ знов продовжує процесс віджимання волі і території. У 1 ст. до н.е. Босфор підкорює колишні херсонесські землі на Тарханкуті. Постає питання: якщо весь Крим під боспорськими царями, то чому, якісь довбні в Херсонесі не хочуть того визнавати? І знов війна. Херсонес рятує тільки час і Рим. Вони стають їхніми союзниками, в самому місті і у Балаклаві розташовуються справжні римські війська. Це попускає боспорян. Я ні на що не натякаю, але ситуація дуже збігається з нашою зараз. Проте Боспор не кидає мрій про велику державу: відновлює оборонні споруди на своєму стародавньому кордоні, будує нові фортеці та поселення-замки з військовими поселенцями. Так вони розпадаються в 1 і 2 ст. нашої ери. Мабуть, Херсонес все ж таки б завоювали. Але в середині 3 ст. Боспор гине. Чому? Зараз історики вважають, що з початку його накрив землетрус, і землі і усю війську інфраструктуру. А потім одразу напали готи. І все, капєц всім сподіванням. Гумор історії в тому, що той самий треш в 3 ст. відбувся і в Херсонесі: вивід військ Риму, економічна криза, напади готів, руйнації і занепад в місті. Проте демократичний Херсонес встояв і продовжив розвиток. З 6 сторіччя і Херсонес, і Боспор — то є міста в складі Східної Римської імперії. Або коротше — Візантії. Тепер їх суперництво вже культурне і політичне, а не військове. Боспор дуже швидко втрачає своє значення. Його значення в регіоні Керченської протоки перебирають Фанагорія і Таматарха. А Херсонес у 10 сторіччі стає центром всієї візантийської провінції в Криму. Ага, стає над Прапором. Чому Херсонес в кінці переграв Боспор? Мабуть, пояснення в тому, що в Херсонесі завжди лишався осередок вільного суспільства. Доречі, Візантія почала втрачати Крим саме в Херсонесі. В 1058 р. містяни вбили під час повстання останнього візантийського “губернатора” Криму.

P.S. Який висновок? Рашка програє, історично. Тре просто триматись. Плекаючи свою ненависть до русні”…