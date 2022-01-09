1. The New York Times опубликовала новую карту размещения российских войск на границе с Украиной, а также в оккупированных россией Крыму и части Донецкой и Луганской областях

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2. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что “мнение о том, что Украина является агрессором, абсурдно”, потому что именно “россия вторглась в Украину почти восемь лет назад” и “оккупировала Крым”. Об этом говорится в речи Блинкена, опубликованной на сайте Госдепартамента США: “Агрессивные действия россии представляют угрозу миру и безопасности в Европе. Мы готовы решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию. Но дипломатическое решение все еще возможно и, желательно, если россия его изберет. Никого уже не удивляет то, что россия подстрекает к провокации или инциденту, а затем пытается использовать это для оправдания военного вмешательства. Надеясь, что к тому времени, когда мир осознает эту хитрость, будет не слишком поздно. Мнение о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдно. Это россия вторглась в Украину почти восемь лет назад. Именно россия является военным оккупантом части Украины, в Крыму. Именно россия до этого времени разжигает войну на востоке Украины. Именно россия не выполнила ни одного из своих Минских обязательств, а действительно активно нарушает многие из них и отказывается признать, что является стороной конфликта. Именно россия неоднократно ставила своей целью уничтожить украинскую демократию. И именно россия снова наращивает войска вдоль границы Украины. Все эти действия являются нарушением суверенитета Украины, а также прямым и срочным вызовом миру и стабильности в Европе. С тех пор, как россия оккупировала территорию Украины в Крыму и организовала войну в восточной части Украины, погибло почти 14000 человек”

3. Первые заместители министров иностранных дел Украины и Грузии обсудили ситуацию по безопасности в Черном море и “Крымскую платформу”. Об этом Эмине Джеппар и Лаша Дарсалиа сообщили в Twitter

4. Опубликовано очередное видео с военной техникой российских оккупантов в захваченной Керчи.

5. Российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. Рашист воет: “Помогите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену”, “Чуваки, меня не впустили. Я — враг. Нас обратно развернули”

6. Та шо же вы болеете все время?! Помереть не хотите тихо: “Сейчас свекра не положили в больницу, сказали, что врачей нет, лечить некому, и вообще, Новый год. Если хотите, едьте в Семашко (прим — больница в Симферополе)! Это нормально? Человек получил ожог глаз при сварке! Ужас какой!”, “Записи через Госуслуги на прием к хирургу на ближайшие 14 дней нет! Выбора хирурга тоже нет! Выдает лишь одного хирурга. Вот и вся медпомощь в Ялте”, “Медицина тихо умирает и требует перемен, т.е. денег, тогда очередей не будет!!!”

7. Говень в деталях. Пансионат “Актер” в Ялте. Было-стало… Мелочь, а сразу видно, где говень. Зачем? А с заборами скрепнее

8. Пока жители Крыма возмущаются все новым и новым заборам, понаехи считают, что мы должны заткнуться и прогнуться под новые порядки. Думаю, понаеха вы определите сразу: “Красиво было”, “Пора вас закрывать за такое! Было до — не было до! А вас биндеры мучили украинским языком? А с фашистами по набережной ходили?! Стоит забор — значит, так надо!”

9. У форосят свежайшая истерика — говеньские собиратели трофеев сказали, шо до Орды Форосский парк был фу-фу-фу. Тока теперь облагородили. Форосята трясутся, постят видео ДО говени и… заказывают молебен? Прочтите и посмотрите: “Друзья нашли в интернете еще один замечательный ролик о нашем парке до его разрушения. В таком виде Форосский парк достался в наследство после 2014 года. Смотрите и любуйтесь тем, чего уже в большей части нет. Вы видите мусор??? Парк утопает в сочной зелени. Заброшенные здания выглядят ветхими? Нет! Очень мило и прилично. Таким был парк до нашествия развивателей. И воздух, который им напомнил швейцарский, был таким благодаря обилию зелени, а никак уж не бетонных зданий, бетонных дорожек и нелепых металлоконструкций!!!”, “Топоры крымского минприроды, очнитесь, что вы творите, совсем обезумели? Свою же родную землю, природу уничтожаете, своих предков предаете РАДИ ЧЕГО??? Вы НАРОД КРЫМСКИЙ СПРОСИЛИ? ВЫГОНЯЙТЕ ИЗ КРЫМА ЭТО РАЗВИТИЕ БЕТОНА И ТОПОРА! Учитесь с народом местным говорить и считаться!”, “На фото ДО видно красивейшую природу — горы, уникальные деревья. На фото ПОСЛЕ видно бетонную коробку, напоминающую гроб”, “Крымская природа наша! Вы не имеете никакого права заниматься уничтожением нашего наследия”, “А там не в курсе, что они убивают Форосский парк-памятник? Почему не реагируют на экологические нарушения? В Крыму можно?”

P.S. “Яркая визуализация на тему было-стало. Симферополь. Справа на фото — обожаемый нашими детьми кукольный театр. Говень снесла. Вместо него теперь (фото слева) недострой-одоробло в стиле зона-тюрьма-сизо… Так в говени всегда — отберут твое, любимое и в-на зону. Помню, когда разваливали театр наш кукольный, я с соседнего офисного здания, с лестницы, фотографировала это все сверху, и плакала… Уже и не плачу — с тех пор столько НАШЕГО уничтожено, никаких слез не хватит…”.