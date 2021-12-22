1. Крымскотатарский активист Нариман Аметов рассказал, как его пытали электрическим током работники ФСБ в каком-то подвале, куда 17 декабря привезли с мешком на голове после обыска в доме: “Примотали ноги к ножкам стула, под уши подсунули какие-то тряпки и провода. И я понимаю, что меня будут бить током. Меня спросили, не передумал ли я? Я говорю: “Приведите адвоката”… и тут был первый разряд. Он был болючий. Я протерпел…. Он был секунды 2-3… Я сказал себе, что буду держаться. Но я понимал, что долго не продержусь. Следом прошел второй удар. Я тоже продержался. Но тут… получил третий удар. Такой, что я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я прокричал: “Все, я сяду за аппарат!”. На что Максим (прим — так представился человек, который пытал Аметова) ответил: “Теперь я буду решать”… и продолжал наносить удары (током). Я думал, что уже не выйду из этого места”. После пыток крымчанин сказал ФСБшникам, что признается в чем-угодно и подпишет все, что они скажут. Затем гестаповцы дали ему ручку и бумаги, на которых Аметов расписался. Что было написано в этих бумагах, Аметов точно не помнит. Один из документов представлял собой отказ от претензий к ФСБ. Затем Нариман Аметов прошел тест на полиграфе, который показал, что он говорит правду о своей непричастности к несуществующей “диверсии на газопроводе”. После этого крымского татарина отвезли в Старый Крым, но до дома не довезли, высадив на другой улице

2. Рашисты уничтожают все украинское: всего семь приходов Православной церкви Украины и четыре священника на сегодняшний день остались в оккупированном россией Крыму

3. В оккупированном Крыму запрещены собрания и митинги. Давление испытывают даже жители Крыма, решившиеся на одиночные пикеты. Дадим слово ватникам: “На это неравноправие невыносимо смотреть, но этим людоедам, которые нами правят, наплевать на нас. Мне люди говорят: зачем я трачу свои нервы, укорачиваю себе жизнь, мол, пожалей себя. А я отвечаю, что если мы будем жалеть себя, то как тогда будут жить наши внуки? Ведь наши родители себя не жалели, когда дрались с Гитлером, поэтому мы и прожили чудесную и беззаботную жизнь. Всех активистов в зародыше уничтожают. Я пенсионерка, какой я могу причинить вред? За один видеоролик на меня уже возбуждалось уголовное дело. Два суда было, что я вроде бы кого-то из представителей власти назвала оскорбительным словом. А что касается "административок", то у меня уже их пять. Даже самой с бумажкой нельзя выйти постоять, вот только сидеть дома и не вякать”, — жалуется жительница Ялты Елена Гукова. Теперь дадим слово кизяку и владельцу медали за захват Крыма Сергею Акимову: “Нас просто давят. Во времена Украины такого не было, чтобы так казаков притесняли. У меня неоднократно, трижды, уже были обыски. К тому же обыски не только у меня дома, но и в магазине, в машине, в гараже. Приходили даже к тем людям, с которыми я просто общался. Я думал, что мне подбросят какие-нибудь патроны, но повезло. На сегодняшний день оппозиция или любые оппозиционеры, которые сейчас есть в россии, будут жестоко караться. Я уже сбился со счета, сколько у меня было административных дел и судов с 2016 года. По-видимому, около 20 процессов уже прошло. А оштрафовали меня где-то на 200 тысяч рублей. У меня до сих пор из-за этих штрафов 60 тысяч долга висит”. Но под прессингом оказываются и те, кто не выходит на митинги, например, защитник культурного наследия Эдем Дудаков: “Молчать очень сложно. Тем более, за 20 лет мы привыкли к свободе. А чем ниже опускается твоя спина, тем больше на нее будут давить”

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4. Центр журналистских расследований рассказывает о “боевом дежурстве” военных рф на Донбассе и об уничтожении памятника национального значения — крепости Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма. Бывший регионал (теперь единорос) Михаил Шеремет оборудовал в пещерах гостиничные номера с унитазами и ТВ.

5. Никогда такого не было, и вот пять: ватники Алупки жалуются на уничтожение оккупантами парка, который отдали под застройку — все на благо понаехов.

6. С путинским энергомостом снова нелады: “Отключения света каждый день по графику — это суровая реальность в Севастополе 2021 года. Кто бы мог подумать, что мы скатимся во времена девяностых, когда свет вырубали по графику. Кто устроил блокаду части Нахимовского района? Почему губернатор не занимаемся решением проблем города?”

7. Ялта прекрасна. В маршрутках города объявлен день открытых дверей

8. ГОСТЫ рф — неизменно превосходный результат: “Дураки и дороги! В Алупке при ремонте дорог закопали ливнестоки или ничерта не убирают листву с обочин. Кучки наваляли, и всё это лежит уже месяц. А сегодня мороз, и что? Просто реки по дорогам. Алупка, Шоссе Свободы, ул. Ленина (но там просто яма) и земля с бугра, где построили частную гостиницу и зарыли огромную ливневку в землю. Вредители везде и всюду. Иноагенты”, — написала ватница

9. В Джанкое около села Победное обрушилась часть моста через обезвоженный Северо-Крымский канал. Больше двух недель назад местные жители просили оккупантов обратить внимание на мост, но это же не скрепа. Скрепа у них в проливе стоит… пока что

P.S. Жители Крыма прокомментировали статью Крым.Реалии “Нас просто душат: почему в Крыму запрещены митинги и протесты” из второго пункта сегодняшнего дайджеста: “Автор прав. Даже тем активистам, кто выступает за сохранение нашей природы, вешают ярлыки экстремистов и преследуют. Власть всеми силами борется против несогласных. Нам запрещено иметь собственное мнение. За 20 лет при Украине мы привыкли к свободе слова и свободным митингам и протестам, и тем сильнее виден контраст, как при россии все это душится”