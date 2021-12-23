1. “Они предупредили: если я заявлю о пытках, о происходившем здесь, в подвале, они обнародуют бумагу о сотрудничестве с ними, которую я подписал. "Мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь о произошедшем через своих татар, и сделаем тебя предателем, в тебе разочаруются. После этого, через определенное время ты пропадешь неофициально, а наши методы тебе знакомы", — заявили они. Я сказал: "Хорошо, я говорить не буду". Но они сделали ошибку. Лучше бы они убили меня, потому что я буду рассказывать обо всем, что происходит". По ссылке прочтите монолог крымскотатарского активиста, участника акций движения “Крымская солидарность" Наримана Аметова, который после обыска и похищения подвергся жесточайшим пыткам током

2. “Мы находимся в состоянии стресса и ужаса. Почему они пришли с этими автоматами к простому человеку? Когда это уже прекратится?! Мы уже боимся спать, даже на минуту заснуть", “Мы испытываем фашистское давление! Среди белого дня нас пытают электрическим током, это касается каждого из нас!": родственники Наримана Аметова, которого пытали сотрудники ФСБ, выступили с обращением

3. Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых оккупанты оставили под стражей до 23 февраля 2022 года

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4. Южный окружной военный “суд" продлил 58-летнему активисту Азамату Эюпову срок содержания под стражей до 28 марта 2022 года. У Эюпова четверо детей. Он единственный опекун и мужчина в семье. У него на попечении осталась взрослая дочь Назифе — она страдает тяжелой формой ДЦП, ей необходим постоянный уход

5. Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении Горба Богдана — бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым, который изменил присяге и перешел на сторону врага

6. Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в 294 уголовных производствах по фактам государственной измены. Об этом сообщил начальник отдела Прокуратуры АРК Егор Ребров. “Что касается должностных лиц и служащих, которые там работали, то в этих уголовных производствах мы установили более 20 тысяч человек, которые после временной оккупации перешли работать в незаконно созданные правоохранительные органы, в оккупационные органы и администрации на временно оккупированной территории"

7. Застройка мыса Меганом — еще одно военное преступление российских оккупантов. Представители Крым.SOS объясняют, почему это так, и рассказывают про историю уничтожаемого рашистами места

8. Впервые увидел мужика с лыжами в Бахчисарае! Этот понаех двигалось в сторону Чуфут-Кале! Оно с собой лыжи привезло, или сп*здело прокатные на Ай-Петри? Для справки: если есть утром в Бахчисарае снег, после обеда его йок. 20-22 декабря 2021 года — исключение! Это аномалия!

9. Ялту парализовал транспортный коллапс — оккупанты не торопились расчищать город от снега и льда. Если центральные улицы с горем пополам посыпали, то все остальное так и осталось сковано льдом. Школы и детские сады закрыли, городской транспорт встал

10. “Помню, посыпали всегда песком, и машины ездили, чистили дороги. Но это было в прошлом", “При Брайко улицы и набережную в снегопад морской водой поливали": жители Ялты тоскуют по украинским временам, когда город реально чистили после снегопадов, а не только лишь на словах и в отчетах чиновников

11. Путинский энергохвост шалит: в оккупированном россией Севастополе из-за роста потребления электроэнергии отключены три подстанции — в микрорайонах введен график веерных отключений электричества

12. У оккупантов дошли руки до смены километровых табличек на крымском участке дороги Е105/М18 Харьков-Симферополь. Теперь отсчёт расстояния рашисты исчисляют от админграницы с Херсонской областью. Например, 732-ой километр дороги стал 206-ым. И шрифт на табличках стал более мелким

P.S. Яремко Борис из Коктебеля лично остановил НАТО, носитель медальки за “возвращение" Крыма в говень… Но почему-то воет. Так, спрашивается, НАТО нахрена остановил? В НАТО — порядок: “У русских жопа — это образ жизни. И делается все через неё! Всё жопой чувствуем, всех в жопу посылаем, все через жопу делаем дела. Как банный лист мы к жопе прилипаем, пока нас жизнь за жопу не взяла", — написал коллаборант, которому ответил мерзкий пропагандон из Ялты Сергей Сардыко: “Нам нужен порядок!". А что не так с порядком? Вы же этого и хотели — как в россии! Все в жопе и всё через жопу!