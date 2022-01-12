Новости Крымнаша. Ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник

КРЫМский банд*ровец
Расследования / Мнения
4 минуты
3,5 т.
Забор в Севастополе

1. В Украине 12 января отмечают День украинского политзаключенного, основанный в 1975 году. Такую памятную дату предложил Вячеслав Черновол, который также призвал к противостоянию репрессиям и жестокости режима СССР. 111 крымских политзаключенных провели Новый год за решеткой, о чем говорится в итогах декабря 2021 года правозащитной организации Крым SOS. В обзоре отмечается, что оккупанты продолжают произвольные задержания и аресты.

2. У Рустема Эмирусеинова в СИЗО раскрошились все верхние зубы и остались только корни. Об этом сообщила жена узника Кремля Алие Эмирусеинова. “Также у него онемение правой руки. Причины мы не знаем. Чтобы диагностировать причину симптомов, нужны медицинские исследования, которых в СИЗО нет”

3. Оккупанты возбудили новое уголовное дело о “приготовлении к насильственному захвату власти” в отношении задержанных в августе 2021 года пятерых крымских татар — Раифа Февзиева, Джаббара Бекирова, Завура Абдуллаева, Рустема Мурасова и Рустема Таирова, которых рашисты называют “террористами”

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4. Турция никогда не признавала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма, это принципиальная позиция страны. С таким заявлением выступил глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч во время встречи с украинскими парламентариями, которые находятся в Анкаре с рабочим визитом: “Позиция Турции по Крыму и Донбассу четкая и открытая — мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция никогда не признавала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма, это принципиальная позиция. И в этом контексте мы поддерживаем Крымскую платформу. Мы поддерживаем попытки Украины мирным путем решения проблемы Донбасса”

5. США напомнили россии, что силы НАТО появились в Польше и странах Балтии после оккупации Крыма, поэтому пусть россия катится куда подальше со своими ультиматумами и требованиями каких-то гарантий безопасности

6. Центр журналистских расследования рассказывает, кому на самом деле Фирташ продал титановый завод в оккупированном Армянске и имел ли он вообще право на это соглашение? Потому как АМКУ разрешения не давал, а санкции СНБО предусматривают блокировку активов и вывод капитала.

7. Когда Ялта была нашей ЯЛТОЙ, а не гламурной столицей Орды, терапевты почему-то не разбегались: “Скажите, почему поликлиника ялтинская осталась с одним терапевтом НА ВСЕХ?”, “Запись только на 17 число, терапевтов просто нет, пульмонолог уволился. Чтобы попасть к доктору с кашлем, чтобы лечение назначил, я должна ждать аж 17 число, а если учесть, что кашель с прошлого года, что все праздники не попасть в поликлинику, то, в общем-то, зачем тогда поликлиника?”, “Он еще не успел сбежать из этого дурдома”, “Факт, это просто место, которое называется ЛЕЧИТЕСЬ САМИ”

8. Заповедный Крым. Фотоловушки говени: “Как вам новость? Группа, шедшая от села Краснокаменка по Ялтинскому заповеднику, была зафиксирована на фотоловушку, остановлена сотрудниками заповедника и оштрафована за то, что сошла с маршрута. По штрафу договорились не на всю группу, а на двоих по 3000 руб. После этого разрешили идти по прежнему маршруту до конца дня. При этом при себе необходимо иметь паспортные данные, иначе для составления протокола могут отвезти в полицию. Деньги егеря не берут, приходит квитанция на оплату штрафа. Что интересно, для поиска нарушителей егеря используют собак”, “Сколько путешествовала по Европе — Швейцария, Испания, Португалия, Мадейра, острова в Атлантике — нигде, НИГДЕ власти не додумались брать деньги с туристов за пешие походы по горам. В российском Крыму додумались. Надо покупать пропуск — тот же куар-код — на любой выход в горы. Мерзавцы. Еще один шаг властей, которых никто не выбирал — к Казахстану. Зато на каждом углу пооткрывали алкомаркеты — пусть быдло спивается, так легче управлять стадом”

9. Севастополь. В штабе ИГИЛ паника — антитеррористические ГОСТы рф непреодолимы!

Новости Крымнаша. Ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник
Новости Крымнаша. Ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник

10. Ну какое мнение? НАТО точно не прорвется: “Село Кизиловое. Появился забор, который перегородил доступ людям на поляну возле озера. Пишите свое мнение. Или, может, есть полезная информация по этому поводу?”

11. Booking.com окончательно ограничил бронь в крымских гостиницах и апартаментах (раньше туристам было разрешено ставить галочку “путешествую по работе”). Теперь зарезервировать номер можно только на одну особу без обмена сообщениями между клиентом и партнёром сервиса

12. Севастополь. Не поверите, но это дети в театр ходили… На детское новогоднее представление! А то вдруг война, а малышня без бЭретов?

Новости Крымнаша. Ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “Услышал выражение, и оно в точку: ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник…”.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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