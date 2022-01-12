1. В Украине 12 января отмечают День украинского политзаключенного, основанный в 1975 году. Такую памятную дату предложил Вячеслав Черновол, который также призвал к противостоянию репрессиям и жестокости режима СССР. 111 крымских политзаключенных провели Новый год за решеткой, о чем говорится в итогах декабря 2021 года правозащитной организации Крым SOS. В обзоре отмечается, что оккупанты продолжают произвольные задержания и аресты.

2. У Рустема Эмирусеинова в СИЗО раскрошились все верхние зубы и остались только корни. Об этом сообщила жена узника Кремля Алие Эмирусеинова. “Также у него онемение правой руки. Причины мы не знаем. Чтобы диагностировать причину симптомов, нужны медицинские исследования, которых в СИЗО нет”

3. Оккупанты возбудили новое уголовное дело о “приготовлении к насильственному захвату власти” в отношении задержанных в августе 2021 года пятерых крымских татар — Раифа Февзиева, Джаббара Бекирова, Завура Абдуллаева, Рустема Мурасова и Рустема Таирова, которых рашисты называют “террористами”

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4. Турция никогда не признавала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма, это принципиальная позиция страны. С таким заявлением выступил глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч во время встречи с украинскими парламентариями, которые находятся в Анкаре с рабочим визитом: “Позиция Турции по Крыму и Донбассу четкая и открытая — мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция никогда не признавала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма, это принципиальная позиция. И в этом контексте мы поддерживаем Крымскую платформу. Мы поддерживаем попытки Украины мирным путем решения проблемы Донбасса”

5. США напомнили россии, что силы НАТО появились в Польше и странах Балтии после оккупации Крыма, поэтому пусть россия катится куда подальше со своими ультиматумами и требованиями каких-то гарантий безопасности

6. Центр журналистских расследования рассказывает, кому на самом деле Фирташ продал титановый завод в оккупированном Армянске и имел ли он вообще право на это соглашение? Потому как АМКУ разрешения не давал, а санкции СНБО предусматривают блокировку активов и вывод капитала.

7. Когда Ялта была нашей ЯЛТОЙ, а не гламурной столицей Орды, терапевты почему-то не разбегались: “Скажите, почему поликлиника ялтинская осталась с одним терапевтом НА ВСЕХ?”, “Запись только на 17 число, терапевтов просто нет, пульмонолог уволился. Чтобы попасть к доктору с кашлем, чтобы лечение назначил, я должна ждать аж 17 число, а если учесть, что кашель с прошлого года, что все праздники не попасть в поликлинику, то, в общем-то, зачем тогда поликлиника?”, “Он еще не успел сбежать из этого дурдома”, “Факт, это просто место, которое называется ЛЕЧИТЕСЬ САМИ”

8. Заповедный Крым. Фотоловушки говени: “Как вам новость? Группа, шедшая от села Краснокаменка по Ялтинскому заповеднику, была зафиксирована на фотоловушку, остановлена сотрудниками заповедника и оштрафована за то, что сошла с маршрута. По штрафу договорились не на всю группу, а на двоих по 3000 руб. После этого разрешили идти по прежнему маршруту до конца дня. При этом при себе необходимо иметь паспортные данные, иначе для составления протокола могут отвезти в полицию. Деньги егеря не берут, приходит квитанция на оплату штрафа. Что интересно, для поиска нарушителей егеря используют собак”, “Сколько путешествовала по Европе — Швейцария, Испания, Португалия, Мадейра, острова в Атлантике — нигде, НИГДЕ власти не додумались брать деньги с туристов за пешие походы по горам. В российском Крыму додумались. Надо покупать пропуск — тот же куар-код — на любой выход в горы. Мерзавцы. Еще один шаг властей, которых никто не выбирал — к Казахстану. Зато на каждом углу пооткрывали алкомаркеты — пусть быдло спивается, так легче управлять стадом”

9. Севастополь. В штабе ИГИЛ паника — антитеррористические ГОСТы рф непреодолимы!

10. Ну какое мнение? НАТО точно не прорвется: “Село Кизиловое. Появился забор, который перегородил доступ людям на поляну возле озера. Пишите свое мнение. Или, может, есть полезная информация по этому поводу?”

11. Booking.com окончательно ограничил бронь в крымских гостиницах и апартаментах (раньше туристам было разрешено ставить галочку “путешествую по работе”). Теперь зарезервировать номер можно только на одну особу без обмена сообщениями между клиентом и партнёром сервиса

12. Севастополь. Не поверите, но это дети в театр ходили… На детское новогоднее представление! А то вдруг война, а малышня без бЭретов?

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “Услышал выражение, и оно в точку: ошейник раба легче доспехов воина, поэтому раб всегда выбирает ошейник…”.