1. К началу I Мировой войны у Швейцарии была очень маленькая армия. В 1912 году немецкий кайзер Вильгельм-II спросил: “Ну и что сделают 250 000 гражданских добровольцев против моей армии в 500 000?”. Швейцарцы ему ответили: “Они сделают по 2 выстрела и разойдутся по домам”

2. Сегодня День рождения Решата Аметова, зверски замученного и убитого в Крыму в марте 2014 года. Сегодня крымскому татарину должно было исполниться 47 лет, но 3 марта 2014 года, во время захвата Крыма “без единого выстрела”, российские оккупанты его похитили, пытали и зверски убили. Отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против оккупации Крыма российскими войсками. На видео запечатлен и момент, когда несколько ублюдков из т.н. “самообороны Крыма” скручивают крымскому татарину руки и сажают его в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле крымчанина были обнаружены многочисленные следы жесточайших пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти стало ножевое ранение в область глаза. Решату Аметову присвоено звание Героя Украины. Посмертно. Пропавшими без вести до сих пор считаются 15 крымчан

Видео дня

3. Крымские традиции восьмого года оккупации. Жительницы села Заречное Джанкойского района провели “Вечер писем политзаключённым”

4. Политзаключенный Муслим Алиев, отправленный после судилища в российскую колонию в Салавате, находится в ШИЗО и пробудет там до 30 января. Об этом сообщила супруга крымчанина Наджие Аджи-Мамутова: “Там очень маленькое помещение. Отсутствует солнечный свет, свежий воздух, помещение совсем не проветривается. Питание в ШИЗО скудное, пьют только сырую воду. Медицинского обслуживания там нет вообще, и лекарства с собой брать не разрешают. Нередко они просто едят на грязном полу, поскольку из-за низкой температуры еда быстро остывает. А если она остыла, то есть ее невозможно, ведь их кормят комбижиром, маргарином, оно в застывшем виде просто непригодно для употребления в пищу”

5. Жители Севастополя продолжают получать российские аусвайсы. Только за прошлый год оформлено свыше 400 штук. Это те, кто не взял аусвайсы в 2014 году, а без них в оккупации жить практически нереально. Единого порыва, как орала пропаганда агрессора, в 2014 году не было, как видите

6. Оккупанты закрыли для посещения крепость Чембало в Балаклаве — “из-за неудовлетворительного состояния памятника архитектуры”

7. “Смотрю, русский мир в Ялте серьезно за поджоги взялся” — в оккупированном городе с завидным постоянством горят жилые дома

8. Сгоревший дом в Ялте по Киевской, 36 снесут под строительство многоэтажки. “Мэрия” предложила выкупить квадратные метры погорельцев по цене, в разы ниже рыночных, или расселить их по окраинам города…. Те, кто живёт в жирных районах, продавайте жильё, а то будете жить в собачьей будке

9. Керчь. Крытый рынок. Горит не только Ялта — ночью тут тоже был пожар. Причины понятны — отжимы-переделы. Трофеи говени

10. В оккупированной Ялте продолжается дидобесие с активным вовлечением детей всех возрастов, которых надевают в военную форму и выдают в руки оружие

11. Сегодня водитель маршрутки сделал мой день. Включил украинские песни. Там были такие слова: “Хочу, щоб Україна була чистою та вільною”. Не знаю, кто пел. Но все тихо слушали всю дорогу. Может кого-то и плющило, но молчали.

P.S. Рашистам Наташе Королевой и Хабибу Шарипову на 5 лет запрещен въезд в Литву из-за незаконного посещения ими оккупированного Крыма и Донбасса. Причем Хабиба сняли прямо с самолета в Москве, не позволив ему вылететь на концерт в Вильнюс. Рашист скулит и воет: “Я не знаю, что делать! Срочная новость! Меня не пустили на самолет в Вильнюс! Виза у меня есть! Но Литва, как мне сказали, отказала во въезде. КОНЦЕРТ ПОД ВОПРОСОМ!”. “Мы получили письмо о том, что человек не желателен в Литве. Как аргумент — концерт для детей в Севастополе. Только сегодня об этом стало известно”, — сказал Марекас Гурновичюс, представитель организаторов концерта. По словам председателя Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, организаторы концертов должны оценивать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать любого исполнителя: “Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты — полное недоразумение. Я бы не хотел видеть необходимости в запретах или ограничениях со стороны государства, хотелось бы, чтобы такие решения появлялись благодаря осведомленности организаторов мероприятий”. Браво Литва! Правду говорят, что друг познается в беде. И радует, что в столь трудную минуту друзей у Украины немало! Мы обязательно выстоим!