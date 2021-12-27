1. Крим, Кафа (Феодосія, Kefe). Окупанти тоді, окупанти зараз

2. Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в оккупированном Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на полуострове, заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник: “Стратегическая задача российской федерации — изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. В большинстве своем то, что мы можем фиксировать, одно из направлений — это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфесбешнике, то действительно можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком. Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (россия) в принципе пытается уничтожить или выдавить проукраинское население”

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3. Министру транспорта рф Виталию Савельеву и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. По данным досудебного следствия, полеты во временно оккупированный Крым совершают 37 авиакомпаний рф

4. “55 дней самых тяжелых наказаний”. Крымскотатарского политзаключенного Теймура Абдуллаева оккупанты перевели из ШИЗО (штрафной изолятор) в общий барак СУС (строгие условия содержания) в колонии № 2 Салавата в Башкирии: “Там людям легче умереть, чем там находиться. Это яма на земле, без единого окошка, земля холодная и мокрая. На стенах плесень, по земле бегают крысы, дырка в бетоне — это туалет. Стоит ли продолжать? Здоровья нет вообще, оно загублено в подвалах ШИЗО. Он бледен, глаза желтые. Даже когда был со мной на свидании, давление было 170 на 110 — врач измерил. На лице сыпь аллергическая. Болят почки, боли в спине. Есть одышка”, — рассказала Диляра Абдуллаева — мать двух политзаключенных: Теймура и Узеира. Первый приговорен рашистами к 17 годам заключения, второй — к 13-ти

5. В сети опубликовано видео с очередной колонной военной техники оккупантов в Крыму

6. Опубликованы спутниковые снимки российской военной техники в оккупированном Бахчисарае. Фотографии сделаны в сентябре и декабре. Хорошо видно, как оккупанты нарастили свое военное присутствие на украинском полуострове

7. Украинские пограничники завернули российскую актрису Алису Шитикову, которая в 2017 году незаконно посещала оккупированный Крым, и запретили ей въезд в Украину на 3 года. После этого она опубликовала в Instagram фото с подписью “КРЫМ ВАШ”

8. Ялта. Санаторий “Долоссы” обнесли антитеррористическим забором… прямо по асфальту. Романовского шоссе. НАТОпартезанет не пройдьоть!

9. Оккупированная Ялта. Российские нанотехнологии (страшный сон Илона Маска и стран агрессивного блока НАТО) добрались и до “родной гавани”

10. Ялта. Спецоперация “Снег” завершена. Все тает на глазах, кроме цен на полках супермаркетов

11. Дороги оккупированного Севастополя после снегопада и резкого потепления превратились в ледяное море

12. Постоянная рубрика “Все очень плохо” — оккупанты пытаются крымнашистской символикой привлечь покупателей к своей продукции. Еще не встретил ни одного крымчанина, который бы купил, к примеру, водку “Русская весна”, сок “Крым наш” или “Крымский мост”. Рассчитано на очень скрепных понаехов

13. Крымские пропагандоны выдали статью с таким заголовком: “ПОСЛЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА КРЫМЧАНАМ СТАЛО ЖАЛЬ РОССИЮ. Услышав о проблемах в российской глубинке, жители Крыма с радостью осознали, что у них все намного лучше, чем там”. Это “Аргументы недели Крым” передали слова Сергея Лапенко — председателя крымского регионального отделения общественной организации ватоголовых “Опора россии”. Теперь вата будет радоваться тому, что в Крыму все пока еще лучше, чем на россии

P.S. Крымчане понаучатся в своих гимназиях хАхляЦких и пишут потом в тырнетах про россиюшку… правду пишут, конечно же: “Крым пропал. Россияне относятся к Крыму, как к захваченной территории. Дерибан и еще раз дерибан. Парки, пляжи — зазаборье. Тупорылые руководители. Нормальных погнали. Местных к власти не допускают — либо маргиналы типа Паши Степанченко, которые после использования идут на свалку. Янина, ваша участь незавидна — не позднее чем через год вас свои же и посадят, и слитие (винзавода) Массандры не спасет”