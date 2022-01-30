1. Сегодня на одной из стен в Симферополе увидел свежую надпись голубым цветом "Україна єдина!".

2. В россии на 86-ом году жизни от коронавируса умер актер Леонид Куравлев, который запомнится гражданам Украины тем, что в 2014 году подписал коллективное письмо ублюдков в поддержку агрессивной политики путина по отношению к Украине и с одобрением оккупации Крыма. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея рашист хвалил путина, плевался на США и заявил, что "россия — спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта". Конченный был человек…

Видео дня

3. Разведка НАТО (США) сегодня очень активно наблюдает за российскими обезьянами у берегов оккупированного Крыма и россии

4. По Крыму продолжают перемещаться большие колонны военной техники оккупантов. Еще больше колонн движется из россии в Крым, о чем рашисты сообщают в соцсетях

5. Понаехавшая в Крым рашистская блогерша Лина Мартовская свалила в свое залесье и рассказала о причинах: "Я очень устала от Крыма. Меня за*бали санкции. Я не понимаю, как там жить дальше. Хочешь купить что-то на АЛИКЕ или ASOS? Иди на х*й, ты под санкциями! Надумал открыть бизнес? У тебя не получится принимать оплаты! ВИЗЫ и МК в Крыму не существует! А может, хочешь бесплатно вырастить блог с помощью REELS? АЗАЗАЗ, твои жалкие видео никто не увидит. Ты в бане. Это просто три случайных ограничения, которые первыми пришли в голову. На самом деле их сотни, тысячи! Короче, у меня, как всегда, все получилось через жопу! Сначала я потратила все деньги на хаты в Крыму, которые теперь х*й продашь, а потом поняла, что Крым — отстой, и пора валить"

6. Севастополь. Когда ты — лапоть, и это навсегда!

7. Крым обрастает родной говенью, а многие ватники уже не рады россии: "Обычно курортные регионы обрастают пальмами, ну а Крым — заборами. Раньше — забор вокруг пляжа поставят, возьмут плату за проход, но при этом хоть поддерживалась чистота. А сейчас просто оградят пляж, и вместо счастливых отдыхающих видишь лишь глаза охранника сквозь решётку. Но и за спиной картина не лучше — парк с красивыми, вечнозелёными… соснами? Нет, — заборами. И такой же унылый охранник пилит тебя взглядом. Ещё пару лет назад ограждали ОБЪЕКТЫ от "посторонних". Теперь ограждают НАС (тех самых "посторонних") от объектов — мы ходим по каким-то непонятным коридорам из заборов. Право слово — Крым строгого режима. Клетки, отношение — всё, как в настоящих колониях. Плюс ко всему, "работники пенитенциарной службы" с материка (прим — из россии) следят за порядком. Для примера держите фото — сравнение ялтинского вокзала. Это то место, которое люди видят первым, после автобуса. Так, пассажиры оказываются в узкой клетке с контролируемым выходом. И второй пример — ялтинская набережная. Место для прогулок, ограждённое забором, ровно как в тюрьме". Последовали такие комментарии к посту: "Ну, как проголосовали за заборы, так и получили заборы. Чего возмущаться-то?", "Если бы это не сделали они, то это сделали бы солдаты НАТО. Хотите, чтобы как на Украине, что ли?", "При Украине, когда россияне приезжали к нам и меняли рубли на гривны, они здесь быковали и понты колотили, изображая богатых фраеров… Кидали по полбутылки пива в урну демонстративно, и так далее…))) А когда Крым вернулся в состав россии, они теперь даже пену высасывают из пивной бутылки))) и крошки, оставшиеся от чипсов, высыпают в рот)))) Бычье понтовитое))) Это материковые (прим — российские) империалисты все у нас в Крыму обносят заборами и колючей проволокой… Они думают, раз мост и аэропорт с "Тавридой" сделали, то, значит, могут у нас забрать то, где мы раньше семьями привыкли гулять свободно… Твари, мля… Хохлы, помню, здесь чудили, да… но до российских империалистов им очень далеко… Россияне с материка — это верх наглости! Я помню это даже, когда мы еще были подаренными Украине и к нам приезжали отдыхайки из Украины и из россии… так вот, россиян любили здесь ЛИШЬ по одной причине — что они были более платежеспособные по сравнению с украинцами… Но как люди — полное дерьмо… Наглые… Высокомерные… А украинцы с Юга… Востока… Центра… были более родными… человечными… теплыми, как люди", "Теперь космодром ждем", "Ну так теперь девиз есть: Крым без Партенита, без Фороса, без парков и без пляжей! Ура, товарищи! Мы уверенными шагами шагаем в город-сад!", "Ура, бл@… Крым-россия… Братья наши в Крыму))) Ненавижу их с их имперскими замашками", "Когда-то хотели Крым объявить зоной инвестиций, экономической, а получилось настоящей зоной отчуждения. Все абсолютно в заборах. Как же все это раздражает!", "Мы все в тюрьме живём", "Похоже на границу США и Мексики", "Страна просторов и заборов", "Так противно смотреть на то, что кругом одни заборы. Раньше, до россии, едешь и любуешься, как цветут деревья, как спеют абрикосы. Сейчас ни деревьев, ни абрикосов — все УНИЧТОЖИЛИ. Очень жаль, было так красиво", "(Ответ одному из понаехов, который в этой теме всем рты закрывал) Ты, сука, не жил в Крыму и не видел красоту, перед тем как пришла россия. Я так хотела в россию, теперь не хочу", "Поддерживаю Вас. Понаприезжало петушков с материка и поют, как в россии хорошо, а несогласных подстрекают на Украину переехать. Просто интересно, если в квартире заводятся тараканы, и мне это не нравится, я тоже переезжать должен?", "Так рф — страна-забория, вы не знали?", "В 14-ом лапша на уши крымчан больно наваристой была… 10 гарантий для Крыма в 2014 году: главный принцип будущего присоединения — жители Крыма ничего не должны потерять даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей"

P.S. Еще одним сообщением из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: "Страна строгого режима. Добавьте к этому еще рамки, видеокамеры, намордники и кукарекоды, и картина будет куда полнее. Это и есть концлагерь, но в масштабах страны".