1. 90 лет на пятерых: для журналиста Ремзи Бекирова прокурор оккупантов Евгений Колпиков запросил 18 лет колонии, для правозащитника Ризы Изетова — 18,5 лет, для активистов Шабана Умерова — 18,5 лет, Раима Айвазова — 18 лет и 3 месяца, Фархода Базарова — 16 лет

2. Минобороны оккупантов сообщило, что в прошлом году втянуло в ряды так называемой “Юнармии” (аналог нацистского Гитлерюгенда) около 4 тысяч школьников из оккупированного Крыма

3. На трассе смерти Таврида сгорел новенький БТР оккупантов, который направлялся попугать НАТО и Украину. Не доехал

4. “Знаменитая база планеристов в Крыму оказалась под угрозой ликвидации” — неожиданно заметили пропагандоны НТВ. Одна из крымчанок прокомментировала новость так: “После 14 года в Крыму всё под угрозой”. После 2014-го уже очень много уничтожено в Крыму россией. Остальное под угрозой уничтожения. Включая крымчан. Напомню, несколько дней назад ватоголовые подняли вой из-за намерений оккупантов снести все постройки на горе Клементьева: “Спортсменам предписано добровольно снести все ангары и здания, построенные более 30 лет назад. Этим не надо, чтобы люди летали, они должны сидеть дома и смотреть их зомбирующий телевизор”, — жалуются ватники

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5. Парк львов “Тайган” в оккупированном россией Крыму закрыли из-за неполучения лицензии оккупантов на работу. Зубков говорит, что ничего страшного — проведет реконструкцию, получит лицензию и снова откроется, надеется, что к лету. Кроме того, закрылся на неизвестный период зоопарк “Сказка” в Ялте и ряд других зооуголков и крокодиляриумов на полуострове. При этом крокодиляриум в Ялте рискует навсегда прекратить свое существование, так как внесение новых изменений является невозможным: “В крокодиляриуме мы точно ничего не сможем исправить, чтобы соответствовать нормам Россельхознадзора. Поэтому, что? Пускай приходят и забирают крокодилов… Мы сдадим в аренду это помещение под пивной ларек, и это будет лучше для Ялты, как любят ялтинцы”, — жалобно проскулил ватоголовый любитель россии, владелец крокодиляриума Виктор Жиленко. Жизнь в родной говени — одна сплошная боль

6. Медицина ЮБК передана в федеральное управление — на московию. Поэтому она абсолютное ордынское дно. Со всех боков: “Куда смотрит руководство городской поликлиники и городская прокуратура, если руководитель лабораторной службы ФМБА г. Ялты после получения сотрудниками данной лаборатории зарплаты собирает коллектив и требует сдать часть зарплаты (т.н. стимулирующие) на ремонт поликлинической лаборатории! Ибо данная лаборатория давно требует ремонта, а у ФМБА денег нет!! И поэтому сотрудники в едином порыве будут делать ремонт за свой счет!!! А кто не хочет скидываться на ремонт, в следующем месяце стимулирующих не получит!! Сотрудники лаборатории замучены угрозами немедленного увольнения с волчьим билетом, если кто-то где-то как-то озвучит данные деяния администрации! А жаловаться в прокуратуру без толку, т.к. администрацией лаборатории там все схвачено!!!”

7. Сегодня в Крыму возобновляется пандемия ковида. Возобновляется система QR-кодов в общественных местах. Усиливается контроль за масочным режимом. Отменяются все массовые мероприятия

8. Возле автовокзала в оккупированной Ялте оккупанты сделали ловушки для солдат НАТО

9. Оккупант Развожаев встретился с ряжеными из “Севастопольского казачьего округа”. Севастополь — город кизяков, как известно… Исконно…

10. В Ялте случился второй за неделю пожар. И опять на той же улице (где сгорел многоквартирный жилой дом). Жителям пора патрулировать город

11. Це четверта чи п’ята пожежа в маленькому місті. Так Ялта ще ніколи не палала, хіба що, коли совети с’ябували з Криму під тиском нацистів.

12. Курортный Джанкой. Бывшие ворота Крыма. Все очень уныло. И мост не помог. Зато в окрестностях города есть интересные локации для экскурсий — например, пересохший Северо-Крымский канал

P.S. РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! Пишет прозревшая жительница Ялты: “В ЯЛТЕ ПРОДАЛИ ЦЕЛУЮ УЛИЦУ В ЦЕНТРЕ! УЛИЦУ ТОЛЬЯТТИ! Сегодня мне звонили жители. Также странные поджоги старинных домов в центре!!! Почему вы удалили мое видео о том, что мы сделали ошибочный выбор в 2014 году? ЭТО МНЕНИЕ МНОГИХ, КТО НА СВОЕЙ ШКУРЕ ИСПЫТАЛ ВСЕ ПРЕЛЕСТИ РФ! ТРЕБУЕМ ПОВТОРНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ!!!”. Ватница получила такой комментарий к своему посту: “Ошибочный выбор, вы серьезно? Да вы ничего не выбирали на самом деле, вас оккупировала рашка, и все. Если вы до сих пор считаете, что просто ошиблись с выбором, то берите украинские флаги в руки и выходите на улицы с требованием вернуть Крым Украине”