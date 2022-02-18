Ночь не спали, плакали, молились: жители Луганщины рассказали, как пережили обстрелы террористов "Л/ДНР"

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты на Донбассе. Местные жители рассказывают, что не спят по ночам и вынуждены прятаться в подвалах. В результате ударов террористов многие дома остались без воды и отопления. А дети находятся в шоковом состоянии после того, как рядом со школой и садиком разорвались снаряды.

Тем не менее российские пропагандисты продолжают нагнетать ситуацию и запугивают жителей оккупированных территорий эвакуацией и наступлением украинской армии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Станица Луганская сейчас отходит от обстрелов. Там в четверг, 17 февраля, снаряд террористов попал в детский садик. Малыши и воспитательницы в этот момент были в здании.

Местная жительница Наталья сразу же бросилась туда, когда узнала об обстреле: "Там дети лежали на полу, кто-то плакал, кто-то молился. За некоторыми прибежали родители прямо под обстрелами. Были контужены две работницы. Это было ужасно! Я сама до сих пор в себя не могу прийти, а для детей это будет травма на всю жизнь".

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"Вчера было очень страшно. У меня ребенок школьник, у них сейчас карантин, поэтому он был дома. Но мы сильно испугались, когда начало бахать. А вот маленькие дети в садике пережили стресс. Некоторые пытаются утверждать, что все неправда, никакого попадания не было. Но моя родственница видела все это. Всю ночь были слышны выстрелы. Дети спали, а мы сидели и охраняли их. Страшно. Не у всех в домах есть хорошие подвалы. Да и если дом рухнет, то нас там просто засыплет. Поэтому деваться некуда", – говорит местная жительница Людмила.

"Я не знаю, кому это нужно – стрелять по мирному населенному пункту. Мы просто хотим спокойно тут жить и работать. Уже давно не было такого. Я, конечно, понимаю, что боевики хотят нас запугать. Но, например, моя свекровь наслушается российского телевидения и уверяет, что по нам стреляют украинцы. Вот как ей объяснить?" – рассказывает жительница Станицы Луганской Валентина.

Женщина говорит, что 18 февраля многие дети остались дома, никто никуда не пошел. Либо родители взяли малышей с собой на работу. "Боимся, сидим дома и наблюдаем, что будет дальше. Те, кто должен идти на работу, беспокоятся о родных, которые остались дома. Меня соседка попросила в случае чего присмотреть за ее пожилой мамой, она еле передвигается", – продолжает Валентина.

В Станично-Луганской сельской общине OBOZREVATEL сообщили, что выстрелы там слышны до сих пор: "В основном страдает Кондрашовка, она на окраине Станицы. Всю ночь стреляли, повреждены восемь жилых домов – где стены, где крыши разрушены. Жертв нет. У нас есть бомбоубежища, у людей подвалы. У кого ничего нет, то пережидают все это под стеночкой здания. Также повредили электроснабжение. Сейчас его восстановили частично – в детском саду, школе. Банкоматы не работают, с интернетом проблемы. Нет водоснабжения, поскольку воду в дома подают с помощью электронасосов. Повреждены линии электропередач в разных местах. Электрики боятся ремонтировать, там могут остаться не разорвавшиеся снаряды. Поэтому сначала те места должны обследовать сотрудники ГСЧС".

Также 17 февраля под обстрел попал поселок Врубовка (Попаснянский район Луганской области). Там террористы обстреляли школу. Снаряд упал буквально в нескольких метрах от здания, осколками были повреждены окна и стены.

"Все началось внезапно, люди с улиц поразбежались. В школе как раз были только младшие дети, потому что у средних и старших классов карантин. Конечно, дети очень испугались, плакали, звонили родителям. Учителя вывели их в коридор, где нет окон, и пытались успокоить. Кого-то держали на руках. У одного мальчика начался эпилептический приступ, но удалось его быстро предотвратить. За многими детьми прибежали их родные, остальных потом отвели в подвал", – рассказывает очевидица событий Алена.

Оккупанты также повредили газопровод, поселок остался без отопления и света.

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы на Донбассе, сейчас тревожно на многих участках фронта. Также террористы перешли к активным информационным атакам.

В донецких Telegram-каналах начали нагнетать панику, распространяют сообщения об "эвакуации" населения и заявляют, что с территории "ДНР" якобы не выпускают мужчин и снимают их прямо с автобусов на российской границе. Также они пишут о том, что многие жители оккупированной части Донецкой области хотят выехать и якобы на границе с РФ собрались большие очереди людей.

Пропагандистские ресурсы пишут, что на окраине Донецка начались обстрелы, поэтому людям советуют запастись водой, зарядить мобильные телефоны и не подходить к окнам.

Террористы снимают поврежденную взрывом рельсу и сломавшиеся посреди дороги "Жигули" и преподносят, как "жертву" обстрела в Горловке.

Террористы всячески пытаются убедить, что все это якобы делают ВСУ. Что, разумеется, не имеет ничего общего с действительностью.

Украинский журналист Никита Синицын, который ранее жил в Горловке, рассказывает, что вокруг этого населенного пункта 18 февраля с 7:30 до 10:00 были слышны выстрели. Знакомые также сообщили ему, что накануне перекрывали трассу на Донецк, но после 11:00 дорогу опять открыли.

Также OBOZREVATEL удалось связаться с жителями Донецка, они сообщают, что сейчас у них тихо. "Мы живем на окраине Донецка, как раз там, куда в 2014-2015 годах всегда прилетало. У нас все спокойно, никаких взрывов. Люди работают, учатся, занимаются своими делами. Откуда вы это взяли? Конечно, напряжение есть, нас все время пугают. Но мы этому не верим, уже столько лет идет война, мы привыкли", – рассказала нам местная жительница Ирина.

В соцсетях жители Донецка пишут, что на самом деле никакой эвакуации нет и это "кто-то нагнетает обстановку". Покидать город люди тоже не собираются, ведь, как они отмечают, уже привыкли и "живут своей жизнью".