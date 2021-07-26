В Николаевской области пьяная пассажирка авто избила полицейского

В Первомайском районе Николаевской области в воскресенье, 25 июля, пассажирка авто с признаками алкогольного опьянения напала на сотрудника Патрульной полиции Украины. Это произошло после того, как коп остановил транспортное средство, за рулем которого находилась пьяная знакомая фигурантки.

Об инциденте 26 июля на официальном сайте сообщила пресс-служба областного ГУ Нацполиции. Уточняется, что женщина-пассажирка – жительница Первомайского района. Ее задержали и объявили о подозрении.

Сотрудники сектора реагирования местной патрульной полиции остановили легковую машину и составили административный протокол в отношении 29-летней женщины-водителя ночью, около 1:40. Где именно это произошло, в сообщении не сказано.

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Женщина, как установили копы, управляла транспортным средством в состоянии опьянения, что подтверждается результатом теста на уровень алкоголя в крови. Так, Драгер показал 1,37 промилле.

В машине ехала еще одна девушка. Она, предварительно, также была пьяной. Пока на водителя составляли административные материалы, пассажирка вела себя агрессивно. Копы сделали последней замечание, просили успокоиться, но она не реагировала.

В полиции сообщили: пассажирка внезапно набросилась на одного из полицейских и нанесла ему телесные повреждения. В результате правоохранителю потребовалась помощь медиков.

После случившегося женщину доставили в отделение полиции, где следователи ее задержали.

Местной жительнице вручили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев и телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей).

Теперь женщину будут судить. Если ее признают виновной, то могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Меру пресечения фигурантке суд должен выбрать в ближайшее время, сказано в сообщении. Следственные действия по делу продолжаются.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на трассах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове с 12:00 понедельника, 26 июля, начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Эти участки дорог были выбраны из-за большого количества нарушений скоростного режима, что приводило к множеству ДТП.