Ничего не ел два дня: на Тернопольщине спасли ребенка, за которым не ухаживал отец. Фото

В Тернопольской области у отца временно отобрали ребенка, за которым тот не ухаживал. 11-летний мальчик жил в антисанитарных условиях в квартире.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция в регионе. По словам ребенка, он ничего не ел два дня, а утром 16 августа, когда явились полицейские, выпил "остатки сладкой воды".

Представители социальных служб рассказали, что в квартире нашли грязную посуду и одежду. Сам отец был с признаками алкогольного опьянения. Во время общения с копами он утверждал, что его сын живет в "надлежащих условиях и в достатке".

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Отмечается, что у мальчика есть недостатки слуха: он плохо слышит и говорит. Однако полицейским он рассказал, что в квартире часто находятся посторонние люди, которые пьют, курят и шумят.

Полицейские вместе работниками соцслужб после оформления необходимых документов забрали ребенка в Тернопольский центра социальной реабилитации детей.

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