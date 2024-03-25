'Незаконное обогащение' и 'декларирование недостоверной информации': НАБУ и САП начали уголовное производство относительно главы АМК Кириленко

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Это произошло 22 марта – на следующий день после публикации расследования "Схем" насчет дорогих покупок родственников чиновника в период 2020-2023 годов.

Журналисты выяснили, что его семья приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен. Производство в отношении Кириленко начато по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на САП.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам обработки информации, обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы", в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по делу проводят детективы НАБУ.

Минимальная санкция ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) предусматривает штраф, максимальная – лишение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Наказание по ст. 368-5 УКУ (незаконное обогащение) предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали об имуществе на десятки миллионов гривен, которое оформили на родственников Павла Кириленко. Они приобрели апартаменты, земельные участки, дом, офисы, автомобили и паркоместа. При этом никто из родственников Кириленко бизнесом не занимался.

Элитное имущество, в большинстве своем оформленное на родственников жены Кириленко, было приобретено в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году.

Сам Кириленко заявил, что источник состояния – это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, которые она получила как работница завода.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября 2023-го президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации. А уже на следующий день Кириленко был назначен новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

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