"Нет консенсуса". Какие страны и почему мешают вступлению Украины в НАТО

Переговоры о вступлении Украины в НАТО ведутся уже более десяти лет. И несмотря на постоянные заверения в поддержке, члены организации до сих пор не обозначили четкие сроки предоставления Плана действий по членству – первого этапа евроатлантической интеграции. В Альянсе объясняют это отсутствием консенсуса внутри организации: мол, некоторые страны выступают против принятия нашей страны.

Какие именно государства не хотят видеть Украину в составе НАТО – рассказывает OBOZREVATEL.

На американском телеканале HBO журналист Джонатан Свон задал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу несколько острых вопросов по Украине. В частности, о вступлении страны в Альянс и российской агрессии.

"Зеленский хочет реальной полноценной защиты от России, – отметил журналист. – Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией".

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Генсек ответил, что поскольку Украина не является частью организации, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне — 5-й статье Североатлантического договора.

"Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы страна стала полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины к вступлению", — пояснил Столтенберг.

На фоне обострения российской агрессии на Донбассе у Украины появилось большое количество сторонников в вопросе вступления в НАТО. Среди них:

Турция

"Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО", — говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Латвия

"Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, уже пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас, что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", – заявлял министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Литва

"Обещания, которые мы дали Украине и Грузии, должны сохраняться. Напомню, что мы дали обещания на саммите в Бухаресте в 2008 году относительно перспектив членства", – отмечал президент страны Гитанас Науседа.

Польша

"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Эта страна делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", — сказал в июне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Словакия

"Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", – говорится в стратегии внешней политики страны.

Греция

"Мы заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, где наши страны могли бы стать идеальными партнерами. Кроме того, Греция как член НАТО помогает Украине в укреплении ее обороноспособности, в частности в регионе Черного моря, а также поддерживает вступление Украины в НАТО при выполнении ею необходимых условий", – подчеркнул глава греческого МИД Никос Дендиас.

Внутренние переговоры о вступлению каких-либо стран в состав Альянса держатся в секрете. Но представители некоторых государств открыто высказывают свое нежелание становится на сторону Украины в вопросе членства в НАТО. Речь идет о группе стран, которые ориентированы на сотрудничество с Россией: прежде всего Франция, Германия, Венгрия.

К примеру, в 2018 году венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в Альянс из-за якобы языковых притеснений нацменьшинств на Закарпатье. "Мы не требуем никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье – только тех, что у них были раньше", – говорил он.

Тогда поводом для возмущения венгерской стороны стало принятие нового Закона об образовании. Он определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. Венгрия наряду с Россией раскритиковала документ из-за того, что он якобы ограничивает права национальных меньшинств.

Сдержано реагирует на евроатлантические стремления Украины и власти Германии. В апреле представительница федерального правительства Ульрике Деммер назвала нашу страну "очень ценимым и многолетним партнером НАТО" и подчеркнула, что сам Альянс придерживается "политики открытых дверей", однако "дальнейшие шаги относительно членства сейчас не стоят на повестке дня".

Не видит перспектив членства в ближайшем будущем и кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц. "Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал политик.

Ранее не поддерживала евроатлантические стремления нашей страны Италия. В 2016 году министр иностранных дел Паоло Джентилони призвал Запад заверить Россию в том, что перспектива вступления Украины в НАТО нереалистична. Стоит отметить, что в 2021 году точка зрения итальянского МИДа кардинально изменилась.

"Я считаю, что Россия должна получить заверения по одному пункту, а именно – вступление Украины в НАТО не является реалистичной перспективой. Но то, что НАТО защищает собственные границы, относится к его природе. Мы должны принять к сведению заявление президента Путина о том, что у него нет агрессивных намерений", – говорил Джентилони.

А недавно о перспективах членства Украины в НАТО высказалась и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, вступление возможно только после деоккупации территорий. "Нужно сначала дождаться поворота истории", – заявила эстонский политик.

Очевидно, что Российская Федерация – главный противник евроатлантических стремлений Украины. Владимир Путин не раз обещал "реагировать соразмерно" на "агрессивные" шаги, которые якобы представляют угрозу для его страны.

Глава Кремля считает, что оружие Альянса якобы может быть использовано не только в оборонительных целях, и отмечает, что сейчас ракетам НАТО в Румынии и Польше нужно 15 минут, чтобы долететь до центральной России.

"У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", – недавно сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но, судя по всему, большинство украинских партнеров по НАТО не слишком обращают внимание на грозы со стороны России. В Альянсе всячески подчеркивают, что несмотря на возражения Кремля, не ему решать, когда и как Киев присоединится к Альянсу. "РФ не имеет никакого отношения к этому решению", – отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Куда более важный вопрос – реализация реформ и борьба с коррупцией. Именно это подчеркивают президент США Джо Байден и генсек НАТО Столтенберг, говоря о перспективах членства в Альянсе нашей страны.