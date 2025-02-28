Несчастный случай на Тернопольщине: погиб мужчина, пытавшийся заколоть свинью

В Тернопольской области 44-летний мужчина погиб, когда колол свинью: животное дернулось, и он вогнал нож в себя. Спасти его жизнь не удалось.

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Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила полиция Тернопольской области. Как уточнили правоохранители, несчастный случай с летальным исходом произошел близ Черткова, в одном из сел Борщевской городской громады.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 44-летний мужчина колол во дворе свинью, причем ему помогали родственник и сосед.

"В какой-то момент свинья дернулась, и мужчина поранился ножом. Лезвие вошло в бедренную артерию. Очевидцы пытались остановить кровь, но не смогли", – отметили правоохранители.

К сожалению, мужчина скончался еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие, добавили в полиции и показали нож, которым ранился мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, другой несчастный случай произошел в Херсонской области - четверо детей, гулявших по замерзшей реке Ингулец, провалились под лед. Одного ребенка успели спасти неравнодушные люди, но трое других погибли.

Также в результате несчастного случая погиб основатель испанского бренда одежды Mango Исак Андик. Мужчине был 71 год. Бизнесмен был в походе вместе со своим сыном и другими членами семьи, он упал в ущелье у пещер Сальнитре близ Барселоны.

А в Черниговской области в одном из сел Киселевской общины 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Несчастный случай завершился гибелью обоих.

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