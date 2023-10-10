Немка, которую похитили боевики ХАМАС, якобы жива: ее мать рассказала, что с ней. Видео

Немка Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС, нашлась якобы живой в больнице в секторе Газа. Девушка исчезла 7 октября, а затем в сети появились кадры, как боевики издеваются над находящейся без сознания пленницей и увозят ее в неизвестном направлении.

Родители Шани узнали свою дочь и уверены, что видео снималось на территории Палестины. Об этом сообщает издание Bild, а мать Шани Лук записала видеообращение.

Семья девушки получила известие, что Шани тяжело ранена и находится в больнице ХАМАС. Сейчас немка находится в тяжелом состоянии: у Шани серьезная травма головы – ей нужна эвакуация.

Видео дня

"Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но имеет серьезную травму головы и находится в критическом состоянии. Каждая минута критическая", – отметила мать в своем обращении.

Она обратилась к федеральному правительству за помощью. Семья просит, чтобы власти помогли вернуть девушку домой живой.

"Вы должны действовать быстро и вывести Шани из сектора Газа!" – резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что террористы ХАМАС во время атаки на Израиль угнали там и предположительно убили гражданку Германии. Девушку по имени Шани Лук узнали по прическе – дреды и татуировке.

Судя по соцсетям гражданки Германии, она приехала в Израиль на фестиваль, проведение которого совпало с праздником Суккот. Мероприятие проходило у границы с сектором Газа.

Напомним: утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.