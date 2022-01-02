В Литве рано утром началась секретная операция правоохранительных структур. В 6 часов утра к терминалу вильнюсского международного аэропорта прибыл первый из трех автобусов, полностью загруженный нелегалами. Поскольку они были налегке, их быстро перевели в освобожденный для этого мероприятия ВИП зал. То же самое повторилось и с двумя следующими рейсами. К тому времени, багаж нелегалов уже не просто прибыл в аэропорт, но и был погружен в самолет.

Сам рейс не был показан ни на табло аэропорта, ни в каких-то других источниках. Более 150 нелегалов и сопровождающие их представители погранслужбы Литвы быстро погрузились в самолет и он вылетел в Стамбул. По плану, там он должен дозаправиться и сменить экипаж, после чего – вылететь в аэропорт Багдада, поскольку большая часть нелегалов – граждане этой страны. Ожидается, что обратно в Вильнюс самолет вернется через 22 часа после вылета. Поэтому операция еще в процессе исполнения.

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Так проходит тайное мероприятие спецслужб по возврату нелегалов домой. Нелегалы, согласившиеся на возврат в Ирак, собраны из лагерей беженцев, расположенных в Пабраде, Кибартае и Медининкае. Известно о том, что согласно программе, объявленной правительством Литвы, каждый нелегал уже на борту самолета получил по 1000 евро премии от правительства за возврат. Сам полет самолета обошелся правительству еще в 30 тыс евро и это при том, что возможно, не все нелегалы будут приняты в Багдаде, поскольку часть из них – курды, которых так невыносимо любят в Москве.

Планы операции и ее ход официально не комментируются до сих пор, хотя в ней были задействованы сотрудники Пограничной службы, МИД, МВЛ и Вильнюсского аэропорта. Видимо, есть совместное решение о том, чтобы не оглашать о ней до полного завершения. Это значит, что скорее всего, подробности операции будут представлены завтра. А пока стоит заметить, что несмотря на убывшую партию нелегалов, в лагерях для беженцев продолжают находиться еще около 3 тыс человек из Ирака, Сирии, Афганистана и других замечательных мест, где населению удалось построить такое, что оттуда проще бежать. И между прочим, бегут они не просто так, а чтобы построить то же самое на новом месте жительства.

И вот глядя на все это, в который раз приходится убеждаться в том, насколько у нас отвратительные соседи. Теперь это знают Литва и Польша. Просто вспомним о том, как два месяца назад Лукашенко бился в истерике, рассказывая о том, как он страшно любит бедных иракцев и как он за них переживает. Он толкал такие пламенные речи, что у него аж усы дымились и вот уже от него ни слова не слышно о мигрантах. Более того, он теперь сам вышвыривает их из Беларуси и это при том, что в их паспортах стоят студенческие визы и по идее – их надо было устраивать в белорусские ВУЗы.

Ведь все, кто сталкивался с оформлением именно студенческих виз, наверняка знают о том, что основным условием выдачи такой визы является подтверждение от конкретного ВУЗа о том, что данный претендент на визу зачислен на учебу. Если нет такого документа, нет и визы. А раз так, то все эти люди должны быть обеспечены общежитием и всем прочим. Но Лука их вышвыривает, несмотря на виды. Это значит, что ВУЗы предоставляли липовые документы или визовые центры не требовали их для оформления виз. То есть, все это могло происходить исключительно по указанию Луки и никакой самодеятельности даже близко не могло быть.

И вот эта подлая дрянь занимает большую часть нашей сухопутной границы, которая не закрыта до сих пор.