Нефтяное пятно в Черном море приближается к берегам Украины

Пятно нефти в Черном море, образовавшееся в результате разлива из танкера вблизи Новороссийска 7 августа, движется в сторону оккупированного украинского Крыма. В официальных сообщениях РФ при этом, скорее всего, умышленно занизили масштабы экологической катастрофы.

Соответствующие заявления в четверг, 12 августа, сделал эколог Вениамин Голубитченко в эфире телеканала "Дождь". По его мнению, количество вылитой в море нефти умышленно занизили, так как посчитали, что пятно "само пропадет".

Эксперт указал, что масштабы пятна можно было уменьшить, если бы ответственные службы оперативно среагировали и сразу засыпали бы нефть на поверхности воды сорбентами. "Это не дало бы пятну дальше пойти по площади", – сообщил он.

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Голубитченко назвал ситуацию большим бедствием. "Почти все пятно потянуло в ту сторону, естественно, круговым течением, которое циркулирует в Черном море. Оно движется от Сочи, Туапсе, вдоль берега, мимо Новороссийска в сторону Анапы и дальше в стороны Керчи, и дальше Крыма", – рассказал эколог.

Напомним, что ЧП произошло при погрузке сырья на греческий танкер Minerva Symphony. Компания-виновник аварии оценила площадь пятна в около 200 квадратных метров, но ученые заявили, что она в 400 раз больше. Об этом свидетельствовали снимки со спутника.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле возле нефтедобывающей платформы "Умид" (принадлежит компании Socar) в Каспийском море произошел взрыв. Заявляется, что причина – сейсмический процесс, предварительно, извержение грязевого вулкана.