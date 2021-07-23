Муж заснул за рулем? На Закарпатье в ДТП с грузовиком погибла молодая мать двух девочек: детали

На Закарпатье произошло смертельное ДТП: микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибла молодая мама двух детей. Ее дочери и муж сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла 20 июля в Мукачевском районе. Микроавтобус Mercedes Vito выехал на встречную, его сильно искорежило после столкновения с грузовиком.

23-летняя Карина Егреши погибла на месте. Ее 33-летний муж Ярослав, который был за рулем, а также две дочери сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девочкам всего 5 и 7 лет.

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Мужчину доставили в больницу в Мукачево для консультации нейрохирурга. А старшая дочь попала в лечебное заведение в Ужгороде, у нее черепно-мозговая травма. Младшую же ввели в медикаментозный сон.

Полтора месяца назад у погибшей Карины в семье случилось горе – она похоронила отца.

"Как будто бы отец позвал ее за собой. Она очень переживала из-за смерти папы. А теперь и сама погибла. Дай Бог, чтобы дети выжили и муж. Конечно, маму девочкам уже никто не заменит", -– вздыхает знакомая семьи Анна.

Знакомые предполагают, что авария могла случиться из-за того, что муж заснул за рулем. Они ехали из Киева, дорога была долгой. ДТП произошло уже совсем недалеко от дома. Хотя точные причины трагедии сейчас устанавливает полиция.

"Карина была очень работящей. Несмотря на то, что у нее две дочки, сама она молодая мама, но пока дети были в садике, она умудрялась подзарабатывать. Ее муж ездил на заработки за границу, так они и жили", – говорит ее знакомая Диана.

Друзья рассказывают, что дети для Карины были смыслом жизни, а мужа она очень любила. С Ярославом они познакомились давно, через общих друзей. Жили супруги всегда очень дружно.

"Она была женщиной с большим сердцем, веселой и очень позитивной. Такой она мне и запомнилась", — говорит Диана.

Карину похоронили 23 июля в родном селе.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушения правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего или тяжким телесным повреждениям. Сейчас следствие проводит ряд экспертиз.