Муж заснул за рулем? На Закарпатье в ДТП с грузовиком погибла молодая мать двух девочек: детали

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
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В ДТП на Закарпатье погибла молодая мама двух детей

На Закарпатье произошло смертельное ДТП: микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибла молодая мама двух детей. Ее дочери и муж сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Муж выехал на встречную полосу, в результате аварии жена погибла на месте

Авария произошла 20 июля в Мукачевском районе. Микроавтобус Mercedes Vito выехал на встречную, его сильно искорежило после столкновения с грузовиком.

23-летняя Карина Егреши погибла на месте. Ее 33-летний муж Ярослав, который был за рулем, а также две дочери сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девочкам всего 5 и 7 лет.

Место смертельной аварии
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Мужчину доставили в больницу в Мукачево для консультации нейрохирурга. А старшая дочь попала в лечебное заведение в Ужгороде, у нее черепно-мозговая травма. Младшую же ввели в медикаментозный сон.

Карина с мужем Ярославом
Недавно похоронила отца

Полтора месяца назад у погибшей Карины в семье случилось горе – она похоронила отца.

"Как будто бы отец позвал ее за собой. Она очень переживала из-за смерти папы. А теперь и сама погибла. Дай Бог, чтобы дети выжили и муж. Конечно, маму девочкам уже никто не заменит", -– вздыхает знакомая семьи Анна.

Знакомые предполагают, что авария могла случиться из-за того, что муж заснул за рулем. Они ехали из Киева, дорога была долгой. ДТП произошло уже совсем недалеко от дома. Хотя точные причины трагедии сейчас устанавливает полиция.

Микроавтобус превратился в груду металла после столкновения с грузовиком

"Карина была очень работящей. Несмотря на то, что у нее две дочки, сама она молодая мама, но пока дети были в садике, она умудрялась подзарабатывать. Ее муж ездил на заработки за границу, так они и жили", – говорит ее знакомая Диана.

Друзья рассказывают, что дети для Карины были смыслом жизни, а мужа она очень любила. С Ярославом они познакомились давно, через общих друзей. Жили супруги всегда очень дружно.

"Она была женщиной с большим сердцем, веселой и очень позитивной. Такой она мне и запомнилась", — говорит Диана.

Карина души не чаяла в своих детях

Карину похоронили 23 июля в родном селе.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушения правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего или тяжким телесным повреждениям. Сейчас следствие проводит ряд экспертиз.

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