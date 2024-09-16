Не явился в ТЦК из-за свадьбы и рождения ребенка: на Волыни мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

Жителя Нововолынска признали виновным в уклонении от мобилизации, потому что он проигнорировал боевую повестку из-за своей свадьбы. Вину военнообязанный не признал, объяснив, что планировал жениться на своей беременной невесте и несколько раз ходил в ТЦК и СП, просил отсрочку.

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Он ее не получил, но 28 октября 2022 года не явился в воинскую часть. Женился мужчина на следующий день, 29 октября. Нововолынский городской суд решил, что житель Волынской области должен понести наказание – три года лишения свободы. Приговор обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

Фигурант в 2016-2017 годах служил в ВСУ, уволился в 2018-м и был поставлен на учет. В сентябре 2022 года на блокпосте в городе Владимир мужчине вручили повестку для уточнения данных.

Он пришел в ТЦК и СП в указанный день, прошел военно-врачебную комиссию, был признан пригодным. Дежурный сказал военнообязанному, что в случае необходимости ему позвонят.

26 октября 2022-го из военкомата позвонили. Мужчина явился туда, и ему вручили боевую повестку на 28 октября. Он просил предоставить отсрочку, поскольку хотел жениться на беременной невесте, а также попросил военный билет, который необходим для предъявления в ЗАГС.

В указанную в повестке дату в воинскую часть украинец не пришел – на следующий день, 29 октября, он официально узаконил отношения. 21 декабря 2022 года у него родилась дочь.

На суде обвиняемый сказал, что не считает, что он уклонялся от мобилизации. Он сам через несколько дней после свадьбы принес в ТЦК копию свидетельства о браке. В дальнейшем в военкомат его не вызвали. Житель Нововолынска просил суд не наказывать его строго.

В то же время сотрудница отдела мобилизационной работы местного ТЦК и СП заявила, что обвиняемый был против, чтобы ему вручали боевую повестку. Он объяснял это наличием беременной невесты. По словам женщины, впоследствии ему неоднократно выписывали повестки, однако ни одну не вручили, потому что военнообязанного не было по месту жительства. Она добавила, что женитьба и/или рождение ребенка не являются основаниями для отсрочки во время мобилизации.

Суд квалифицировал действия волынянина по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и приговорил к трем годам за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Сарненский районный суд Ривненской области приговорил к трем годам заключения мужчину, более года избегавшего призыва. Игнорирование боевой повестки обвиняемый объяснял "плохим здоровьем".

– Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", существует ряд причин, по которым можно не прибыть по повестке в военкомат и не понести наказание. Если военнообязанный гражданин не прибыл в назначенный день в ТЦК и СП, он должен в кратчайшие сроки сообщить о причинах своего отсутствия.

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