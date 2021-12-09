Невиновен: итальянский суд поставил точку в деле нацгвардейца Маркива

В Италии суд окончательно признал невиновным украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его обвиняли в причастности к смерти фотографа Андреа Рокелли, а потом оправдали.

Об этом сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий в четверг, 9 декабря, на своей странице в Facebook. По его словам, Верховный кассационный суд страны отклонил все иски и оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный Миланским судом.

"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе. Ура!", – написал он.

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В то же время сам нацгвардеец на своей странице в Instagram подтвердил информацию и отметил, что в этот день по делу поставлена окончательная точка. Маркив поблагодарил всех причастных, отметив, что это "общая победа".

"Мы выиграли в Кассационном решении! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает!" – написал он.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков также поприветствовал решение суда.

"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор, суд последней инстанции оставил решение в силе. Это точка в многолетней борьбе за справедливость! Слава Украине и слава нашим воинам", – написал Аваков в Facebook.

Отметим, что жалобы на решение Апелляционного суда Милана, принятое в ноябре 2020 года по поводу оправдания Маркива, подали генпрокуратура Милана и семья Рокелли.

Напомним, бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометных обстрелов.

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