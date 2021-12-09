Невиновен: итальянский суд поставил точку в деле нацгвардейца Маркива
В Италии суд окончательно признал невиновным украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его обвиняли в причастности к смерти фотографа Андреа Рокелли, а потом оправдали.
Об этом сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий в четверг, 9 декабря, на своей странице в Facebook. По его словам, Верховный кассационный суд страны отклонил все иски и оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный Миланским судом.
"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе. Ура!", – написал он.
В то же время сам нацгвардеец на своей странице в Instagram подтвердил информацию и отметил, что в этот день по делу поставлена окончательная точка. Маркив поблагодарил всех причастных, отметив, что это "общая победа".
"Мы выиграли в Кассационном решении! Все иски были отвергнуты. Искренне благодарю всех причастных! Это наша общая победа. Правда всегда побеждает!" – написал он.
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков также поприветствовал решение суда.
"Только что в Риме завершилось рассмотрение кассационной жалобы по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на давление и попытки отменить оправдательный приговор, суд последней инстанции оставил решение в силе. Это точка в многолетней борьбе за справедливость! Слава Украине и слава нашим воинам", – написал Аваков в Facebook.
Отметим, что жалобы на решение Апелляционного суда Милана, принятое в ноябре 2020 года по поводу оправдания Маркива, подали генпрокуратура Милана и семья Рокелли.
Напомним, бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометных обстрелов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание по апелляционному слушанию по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Маркив был арестован в аэропорту Болонье летом 2017 года. 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.
МВД Украины презентовало фильм о драматической судьбе военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива под названием "Позывный Итальянец".
В Славянске Донецкой области показали документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный Маркиву.