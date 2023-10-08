Не только 'паковали' в бус силой: в Тернополе скандал из-за избиения мужчин в военкомате, делом занялась полиция

Скандал вокруг военкомата в Тернополе, сотрудники которого жестко "паковали" в бус мужчин на улицах города, набирает обороты. В сети появилось новое видео с кадрами насилия: на этот раз представители того же ТЦК жестоко избили двух человек в здании военкомата.

За дело взялись правоохранители: возбуждено уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий во время военного положения. Подробности сообщают тернопольское издание "20 минут" и Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, журналисты издания опубликовали посланное читателями видео с кадрами жестокого избиения представителями ТЦК в Тернополе двух мужчин. По данным авторов видео, избиение происходило в здании военкомата.

Видео дня

На кадрах видно, как двое мужчин в военной форме наносят сильные удары двум мужчинам, лежащим на кроватях и пытающимся прикрыться от побоев. Еще три человека стоят в стороне и наблюдают за экзекуцией.

Представители ТЦК при нанесении ударов используют ненормативную лексику и требуют от своих жертв встать.

По факту избиения открыто уголовное производство.

"По этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий", – заявила в комментарии "20 минут" спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области журналистам объяснили, что дела по ТЦК СП входят в подследственность Госбюро расследований.

"По всем фактам работники полиции проинформировали ГБР, которые, в свою очередь, внесли сведения о происходивших на Тернопольщине событиях в Единый реестр досудебных расследований по ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины", — заявили в полиции.

Надзор за расследованиями этих уголовных производств будет осуществлять военная прокуратура.

Факт возбуждения уголовного производства из-за избиений военнообязанных в Тернополе подтвердили и в Офисе генерального прокурора. Оно зарегистрировано при процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"На видео, опубликованном в соцсетях, зафиксировано, как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки применяют физическую силу к двум лежащим гражданам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастны к противоправным действиям. Досудебное расследование будут осуществлять следователи Территориального управления ГБР, расположенного во Львове", – отметили в ОГПУ.

Санкция части 5 статьи 426-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Также на видео с применением сотрудниками ТЦК насилия в отношении военнообязанных мужчин отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал.

"Обращаюсь к руководству Тернопольского территориального центра комплектования. Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными... Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные, однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства!" – подчеркнул городской голова.

Он также призвал жителей Тернополя немедленно сообщать в военную прокуратуру и полицию о каждом известном им случае ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий.

Напомним, ранее сотрудники этого же ТЦК СП в Тернополе "засветились" в другом громком скандале. Тернополяне сняли на видео, как они на улицах облцентра с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин.

После того как видео распространилось в соцсетях, в областном ТЦК СП назначили служебную проверку. При этом там намекнули, что причиной применения силы со стороны представителей военкоматов могли быть "словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП, унижение их достоинства, нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео".