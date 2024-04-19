'Не справились с выгоранием на работе': пограничники бригады 'Помста' показали, как уничтожают оккупантов. Видео

Украинские пограничники из бригады "Помста" продемонстрировали удар по живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. В результате сброса гранаты с дрона были обезврежены два российских захватчика.

Видео атаки на врага было опубликовано 19 апреля в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. "Пятница. Еще два оккупанта не справились с "выгоранием" на работе", – говорится в сообщении.

Внимание! Видео 18+!

В ГПСУ отметили, что потерь личному составу противника нанесли пограничники бригады "Помста", сформированной на базе легендарного Луганского пограничного отряда.

Сбросами с дрона обоих военных оккупационных армии были ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили 25 атак. Оккупанты там пытаются захватить город Часов Яр, перебросив из-под Авдеевки бронетехнику, живую силу и армейскую авиацию.

По данным Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки войска России потеряли 870 человек и 132 единицы военной техники и вооружения. С начала полномасштабной агрессии потери живой силы агрессора достигли 457 830 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!