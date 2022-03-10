'Не щадим врагов ни на земле, ни в небе': украинские военные отчитались об уничтожении российского Су-25

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в ночь на 10 марта сбили российский истребитель Су-25. Он прилетел убивать украинцев из Приморского края Российской Федерации.

Воины показали останки сбитого самолета.

"Немножко хороших новостей вам в ленту! Сегодня ночью, около 01:30, бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (С. Черниговка, Приморский край.) Не щадим врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе", – заверили воины.

Судя по тому, что осталось от самолета и экипировки российского пилота, он не выжил.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генштаб ВСУ показал ювелирную работу "Байрактара" против техники врага: украинские воины точным ударом уничтожили российский ЗРК "Бук". Из такого Россия в 2014-м сбила на Донбассе малазийский "Боинг" рейса МН17. Тогда погибли около 300 человек, из них почти сотня – дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!