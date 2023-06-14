Не разминулись две легковушки: в ДТП в Одесской области пострадали 5 человек. Фото

В среду, 14 июня в Одесской области на автодороге Кривое Озеро – Балта столкнулись два легковых автомобиля Daewoo и ВАЗ-2106. В результате ДТП травмировались пять граждан.

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Об этом сообщили в областном управлении полиции. Отмечается, что авария произошла около девяти утра в пределах села Бобрик Первый Любашевской территориальной громады (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как предварительно установили полицейские, причиной ДТП стало то, что 24-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии водители и трое пассажиров автомобилей – 22, 39, и 50 лет – получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавших доставили в больницу. Проверка водителей на состояние опьянения показала, что они оба были трезвыми.

"После установления всех обстоятельств ДТП будет решен вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", –отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли два человека, еще восемь (в том числе два ребенка) травмированы.

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