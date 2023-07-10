Не рассчитал силы: в Виннице утонул 12-летний мальчик, пытавшийся добраться до островка

В реке Южный Буг в Виннице утонул ребенок. 12-летний мальчик купался и захотел доплыть до островка. Он не рассчитал силы и пошел под воду.

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Трагедия произошла 9 июля в районе винницкого спортивного комплекса "Авангард". Об этом на своем сайте сообщило ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

"Вода не прощает шуток…" – написала пресс-служба. Известно, что погибший проживал в селе Горбановка Винницкого района.

Купаясь в реке, он решил плыть от берега к островку, но начал тонуть. Очевидцы сразу вызвали спасателей, в помощь им также прибыли сотрудники КП "Винницкая городская спасательная водолазная служба". Они и вытащили ребенка на берег. Мальчик уже был без признаков жизни.

Спасатели Винницкой области напомнили, что во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Как писал OBOZREVATEL:

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