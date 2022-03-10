"Не пятнайте свою честь": пленный летчик-оккупант обратился к коллегам в Крыму. Видео

Российский летчик признал, что вражеская авиация работает не по военным объектам, а по жилым кварталам. Он призвал остальных оккупантов не убивать мирных граждан Украины.

Пленный представился майором, летчиком первого класса. По словам оккупанта, он совершил три боевых вылета в Украине, и на последнем был сбит защитниками Украины.

"Я обращаюсь к вам, офицеры ВКС России, которые сейчас находятся в Крыму и совершают вылеты на территорию Украины: не принимайте участия в войне против Украины. Мы воюем не против каких-то нацистов, а против всего народа Украины. Не пятнайте свою честь, не убивайте женщин и детей", – сказал россиянин.

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Он подтвердил, что собственными глазами видел последствия авиаударов оккупантов, в том числе разрушенные жилые дома и убитых мирных жителей.

"Нам говорили, что мы работаем по военным объектам. Но на самом деле, координаты, по которым мы работаем, оказываются гражданские объекты. В том числе жилые кварталы Чернигова. При этом мы используем неуправляемые бомбы, что приводит к большому количеству жертв среди гражданского населения", – подтвердил летчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступление российских оккупационных войск по всем направлениям. В четверг, 10 марта, наши защитники заставили врага отступить по нескольким направлениям.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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