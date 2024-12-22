'Были профессионалами своего дела': что известно о сотрудницах медицинского центра в Запорожье, погибших от российской ракеты

В Запорожье попрощались с сотрудницами офтальмологического центра, которые погибли под завалами клиники во время удара российской ракеты. Они работали администраторами и медсестрами. В тот день все они находились на своих рабочих местах, вели прием клиентов.

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Была словно солнышко

Свою последнюю фотосессию с подругами администратор офтальмологичного центра "Ретина" Юлия Безух провела в конце ноября. Тогда ничто не предвещало того, что уже меньше чем через полтора месяца она погибнет от российской ракеты прямо на своем рабочем месте.

Девушки веселились, Юлия даже танцевала.

"Она всегда была такой веселой, приветливой, словно солнышко. Старалась всем помочь, у нее было такое обостренное чувство справедливости. Если она видела, что что-то шло не по справедливости, то она не молчала. Она за всех стояла горою, несмотря на свою хрупкость", – рассказала OBOZ.UA сотрудника центра, которая знала Юлю.

Еще коллеги рассказывают, что Юля очень любила кошек и все розовое.

Юлия погибла вместе еще с двумя администраторами медицинского центра и медсестрой. Все они 10 декабря были на своих рабочих местах. Но, вероятно, оказались слишком близко к эпицентру взрыва ракеты, поэтому их завалило.

Тело Юли отыскали под завалами уже на другой день. Все это время возле разрушенного здания находился ее муж Владислав Безух. "Ты моя любовь! Ты мой всесвет! Не понимаю, как жить дальше! Проклятая война забрала жизнь моей любимой жены", – написал Владислав у себя в Instagram.

У Юлии кроме мужа осталась мама, брат, племянники.

Не дождалась внучку

Также во время взрыва погибла еще один администратор Елена Слищенко. Она не так давно устроилась на работу в этот медицинский центр. В ее обязанности входило также готовить пациентов к осмотру врача, мерять им давление.

"Помню, что в то утро она подошла ко мне и сказала, что на четверг записалась ко мне, чтобы проверить свое зрение. Я сказала: "конечно, все посмотрим, разберемся". Но так и не успели", – говорит OBOZ.UA врач Анна Губатенко.

У Елены остались взрослый сын, и 14-летняя дочь. У сына в семье ожидается пополнение, однако бабушка так и не успела порадоваться рождения внучки.

У погибшей администратора Ирины Жуковской муж военный, защищает Украину. Она всегда за него переживала. А получилось так, что женщина погибла в тылу, в Запорожье. О ней вспоминают как об очень доброй и вежливой. Ирина была переселенкой и на работу устроилась всего несколько месяцев назад.

В тот день погибла и медсестра Елена Кукарская. Женщина также родом с оккупированной территории – Новой Каховки Херсонской области. Там она работала в городской больнице, потом в детской. Ее бывшие коллеги очень хорошо помнят Елену.

"Добрая, отзывчивая, она профессионал своего дела. Таких как она, не так много уже осталось. В ее обязанности входило также готовить клиентов к осмотру врачом. Она меряла им давление, проводила опрос, успокаивала, говорила, что все будет хорошо, у нас все врачи профессионалы. Очень хороший человек, невероятно жаль ее", – говорит OBOZ.UA ее коллега, которой в тот день удалось выжить.

Женщина рассказывает, что Елену Кукарскую сильно завалило, конструкции были слишком тяжелыми поэтому шансов выжить у нее не было.

Всего 10 декабря из-за российского обстрела в Запорожье погибло 11 человек.