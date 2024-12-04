Не впервые убегает из дома от побоев матери: в Винницкой области уже неделю разыскивают 15-летнюю девочку

В Винницкой области в селе Печера уже неделю ищут 15-летнюю школьницу Алину Коломийчук. Еще 26 ноября девочка ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Каждый день сотрудники полиции и ГС ЧС прочесывают местность вокруг, обходят заброшенные дома, но девочки и след простыл.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Водитель вспомнил Алину

15-летняя ученица 10-го класса Алина Коломийчук 26 ноября вернулась домой после занятий. А в 16:30 вышла из дома без мобильного телефона и отправилась в неизвестном направлении.

Одна из видеокамер в центре села Печера успела зафиксировать, как Алина решительно проходила мимо в расстегнутой куртке. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

На поиски девочки были брошены подразделения полиции, спасатели, помогали местные жители. Все прочесывали лес вокруг, обходили заброшенные строения, заглядывали в колодцы, беседовали с жителями села.

"Сейчас уже будут привлекать аквалангистов, собираются обследовать дно речки Буг, потому что Алины нет нигде", – рассказал OBOZ.UA один из местных жителей.

Правда, 3 декабря полиция сообщила, что один из водителей вспомнил, что в день исчезновения Алины подвозил ее до пгт Стрижавка.

Поссорилась с матерью из-за фотографий

Но, как удалось выяснить OBOZ.UA, не все так просто в этой истории с исчезновением девочки-подростка.

Семья Алины многодетная. У нее есть старший брат, он учится в 11-м классе, а также младшие брат и сестра. В школе об Алине отзываются хорошо. Она учится, занимается спортом, играет в баскетбольной команде. Также ходит на кружок при местной библиотеке. Девочка увлекается поэзией, читает стихи.

"Родной отец детей проживает в другом селе, а мама живет с отчимом. Каких-то скандалов в семье мы не слышали, на учете они не состоят. Но все-таки в селе ходят слухи, что перед побегом Алина поссорилась то ли с отчимом, то ли с матерью. Причину я не знаю. Возможно, ребенок так и отреагировал на это", – говорит OBOZ.UA местная жительница.

Правда, далеко не все в селе могут положительно отозваться о семье пропавшей девочки.

Жители рассказывают, что о пропаже дочери 34-летняя мать Алена заявила только на следующий день, хотя знала о том, что девочка еще накануне ушла из дома. В школе поинтересовались у матери, где дочь, почему ее нет на занятиях, только после этого о пропаже сообщили в полицию.

Теперь мама Алена рассказывает, что даже к гадалке ходила, чтобы узнать, что случилось с ее дочерью.

Как выяснилось, перед уходом Алина поссорилась с матерью. Женщина всегда поднимала на детей руку, и в этот раз у них вышел спор из-за каких-то фотографий. Мать отобрала телефон у дочки и ударила ее, в ответ девочка выплеснула на нее кофе из чашки. Поэтому Алина и ушла из дома без гаджета.

Запирала детей в погребе

Жители села рассказали, что когда отец детей ушел из дома (говорят, что Алена якобы завела роман), то в доме все пошло наперекосяк. Мать часто выпивает, в доме появляются гости – мужчины.

Бывало, что соседи слышали крики младшего 10-летнего сына из погреба – там она запирала его с сестрой, а сама отправлялась по гостям. Был случай, когда мать заперла детей в доме, а сама уехала. Дети выбили окна. Матери позвонили соседи и попросили ее вернуться и посмотреть, что там творится. После этого утром мать отлупила всех детей без разбора.

"С детьми в школе не дружат, потому что они ходят неопрятные, в грязной одежде и от них плохо пахнет. Младший сын ходил в рваных тапочках, у него пальцы торчали. Алину можно было увидеть в рваных джинсах. Но в школе никто ничего не предпринимал. Когда была жива их бабушка по отцовской линии, то дети находили у нее спасение от побоев матери. Алина не раз там ночевала по 3-5 дней, потом за ней приходил и старший брат. Но бабушка умерла. Поэтому девочка сбежала от такой жизни, к кому – можно только догадываться", – рассказала OBOZ.UA одна из знакомых семьи.

Также ходят слухи, что у Алины был кавалер лет на 10 ее старше. И мать девочки о нем прекрасно знает. Когда школьница летом оказалась в больнице, то с разрешения матери он приезжал к Алине и даже, говорят, оставался у них в доме ночевать.

Рассказывают, что когда у Алины в 9-м классе был выпускной, то мать даже отказалась купить ей платье, потому что денег нет. Девочка нашла подработку у людей, помогала обрабатывать огород, чтобы купить себе платье. Брат летом ловит рыбу, раков и продает, деньги отдает матери.

Не так давно мать детей вышла замуж, отчим живет в доме, и детям от него также достается. Но видеться с родным отцом мать им не позволяет.

Все о семье все знают, но молчат

Многие в селе прекрасно знают о том, что происходит в этой семье. Пока бабушка детей была жива, она не раз ходила в школу, в местный сельсовет, жаловалась и просила принять меры. Но дальше разговоров дело не шло. А мать так запугивала детей, что они боялись кому-то что-то рассказывать об этом лишний раз.

Как-то младший сын звонил старосте села и жаловался на побои в семье, но староста сказала, что ничего не может сделать. Почему такая семья до сих пор не на учете в социальных службах и к матери и отчиму не принимаются меры – непонятно.

Наверное, полиции, которая сейчас с собаками разыскивает Алину, нужно хорошо поговорить с матерью детей, может быть, тогда скорее найдется пропавшая девочка, пока с ней ничего не случилось.