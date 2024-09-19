Не обновил данные и находился в розыске: в полиции разъяснили инцидент с задержанием мужчины в Луцке. Видео

В сеть попало видео силового задержания мужчины в Луцке, которого скрутили и якобы повезли в ТЦК обновлять данные. В полиции заявили, что задержанный находился в розыске, во время проверки документов он оказывал сопротивление и пытался сбежать.

Видео дня

Кадры произошедшего 18 сентября инцидента обнародовали местные СМИ. На опубликованном видео видно, как мужчину скручивают, а затем сажают в авто, очевидно, военных ТЦК.

Волынские СМИ сообщали, что задержанный якобы – отец-одиночка и сам воспитывает маленького ребенка.

В полиции Волыни 19 сентября заявили, что в результате мониторинга медиа обнаружили информацию о том, что накануне "в Луцке мужчина сопротивлялся военнослужащим ТЦК и СП и полицейскому во время проверки его военно-учетных документов".

"Установлено, что мужчина не обновил данные и находился в розыске, и выполнять законные требования правоохранителей отказывался и пытался сбежать. Он был задержан и доставлен в Луцкий ОМТЦ и СП", – заявили в полиции.

Правоохранители также напомнили, что во время действия военного положения, согласно ст. 32 закона Украины "О Национальной полиции", полицейский имеет право требовать у мужчин 18-60 лет предъявления военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, "способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах".

Также в полиции напомнили, что согласно новому законодательству о мобилизации мужчины в возрасте 18-60 лет до 16 июля 2024 года должны были обновить свои военно-учетные данные.

"В компетенцию полиции входит проверка таких документов – эта норма направлена на соблюдение военнообязанных законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, если же установлено лицо, которое согласно обращению ТЦК совершило административное правонарушение (например, находится в розыске), полицейский уполномочен на административное задержание и доставку военнообязанного в ТЦК.

"Уважаемые граждане! Обращаемся к вам с просьбой помнить о том, что в нашей стране действует правовой режим военного положения, поэтому подчеркиваем необходимость выполнять законные требования Сил безопасности и обороны Украины и не создавать картинку для информационно-психологических операций врага", – призывали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгороде мобилизовали всю техническую команду перед спектаклем творческого объединения МУР. В ТЦК в свою очередь сказали, что членов коллектива остановили еще за день до спектакля в другом населенном пункте, и у граждан не было права на отсрочку.

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