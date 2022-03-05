'Не надо нападать': раненный российский оккупант обратился к солдатам Путина и поблагодарил украинцев. Видео

В сети показали пленного офицера армии России. Старший лейтенант Иван Реутин родом из г. Зерноград в Ростовской области.

Офицера пленили в районе Харькова. Он заявил, что ехал забирать тела погибших солдат оккупационной армии.

''Не надо нападать на Украину. В Украине хорошие люди'', – заявил раненый оккупант.

На кадрах видно, что его ранило в лицо. Также он говорит, что получил медицинскую помощь от ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, многие российские военные, вторгшиеся на территорию мирной Украины, звонят родным и друзьям с жалобами на свое руководство, а также на огромные потери среди сослуживцев. Один из кафиров сообщил: их "нормально так бомбят", а одного взвода практически нет – "три человека в живых осталось".