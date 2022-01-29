Не надо бояться войны.

Ее скорее всего не будет. Не потому, что рядом с нами живут пацифисты и ангелы, а потому, что РФ на сегодня она не выгодна с любой стороны - ни с экономической, ни с политической. Им интересно и выгодно нас кошмарить, чем они и занимаются.

Войны не надо бояться, надо бояться паники. Человек так устроен, что его пугает неизвестность. Поэтому нужно быть готовыми к негативному развитию событий.

Иметь не только план А, но и план В, план С. Что делать в случае... как поступать, если... куда ехать, чтобы...

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Это нормально - быть готовыми к любому повороту. Если человек знает, что ему делать, он не паникует. Или меньше паникует, этого вполне достаточно.

Рядом с нами большая агрессивная страна, которая не поменяет политику при этой власти, и вряд ли поменяет ее при власти следующей. Мы не переедем в другое место на земном шаре, и они не переедут. Все равно мы обречены на совместное проживание - бок о бок. Война между нами называется гибридной, и началась в 2014-ом - поэтому завтра она никак не начнется. Она давно идет. Мы все еще живы, не оккупированы и вполне работоспособны. Да, есть потери. Но на войне всегда есть потери - и людей, и территорий.

Еще раз повторю: в бегущей толпе убивает не внешняя опасность, а давка. Мы не страусы, мы адекватно реагируем на внешние раздражители.

Ничего нового не случилось. Война продолжается. Враг пытается достать нас новыми методами. Таких попыток будет очень много.

Не ругаемся. Не пугаемся. Не паникуем. Чистим оружие. Выясняем планы А, В, С. Работаем. И ни на кого не полагаемся.

Всем мира и добра.